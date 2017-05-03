Xperia XA1 ve Xperia L1 Türkiye’de Şatışa Sunuldu!

Xperia XA1 ve Xperia L1 Fiyatı ile orta segmente hitap eden modelleri Türkiye’de Satış Noktalarında.

Xperia XA1 23 MP ana kamera, 8 MP selfie kamerası ve 5 inç neredeyse çerçevesiz HD ekranı ile, Xperia L1 ise öğrenme ve adapte olma yeteneğine sahip kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor.

Xperia XA1, 8MP ön kamerası ve 23mm geniş açılı lens sayesinde grup selfie’lerinde oldukça başarılı. Hareketli nesneleri, düşük ışık koşullarında net ve gerçek renkleriyle yansıtan Xperia XA1’in 23MP ana kamerası deklanşöre basıldığında 0,6 saniye de açılıp süper hızlı fotoğraf çekebiliyor.

Xperia L1, ince çerçevesi ile öne çıkan yüksek kaliteli bir 5,5 inç HD ekrana sahip. Dört çekirdekli Mediatek işlemci ve 2 GB RAM ile kusursuz performans sunan Xperia L1; Akıllı Temizleyici fonksiyonu ile telefonun kullanılma şeklini analiz edip, kullanılmayan uygulamaları devre dışı bırakarak önbelleği temizliyor ve optimum hız sağlanıyor.

Beyaz, Siyah, Altın ve Pembe renk seçenekleri ile gelen Xperia XA1 1.599 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile perakende satış noktaları ve Türk Telekom mağazalarında.

Beyaz, Siyah ve Pembe renk seçeneklerine sahip Xperia L1, 1.199 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile Turkcell mağazalarında ve perakende satış noktalarında satışa sunuluyor.