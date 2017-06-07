Yan Aynasız Tesla Model Y Kompakt SUV’un ilk Görüntüsü

Tesla merakla beklenen Kompakt SUV Modelinin ilk görselini paylaştı.

Yan Aynasız Tesla Model Y Kompakt SUV’un ilk Görüntüsü !

Yan Aynası Bulunmayan Tesla Model Y ‘nin ilk Görüntüsü ortaya çıktı. Tesla, gelecek kompakt SUV Tesla Model Y ‘nin ilk görselini paylaştı.

Tesla’nın yaklaşmakta olan kompakt SUV’si, Model Y’nin nasıl görüneceğini bilmek ister misiniz?

Tesla, Salı günü Mountain View, California’daki Bilgisayar Tarihi Müzesi’nde düzenlenen bir ortak toplantıda arabanın bir görüntüsünü paylaştı. Ancak arabanın bir ön camı ve muhtemelen farları olması dışında çok şey göstermiyor.

Yine de neye benzediği konusunda ufakta olsa fikir veriyor. Bir anlamda gizemi de korunuyor. Fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı yan aynalarının olmaması.

Yan Aynasız Tesla Model Y

Tesla CEO’su Elon Musk’a göre Tesla Model Y, çarpıcı bir şekilde geliştirilmiş bir üretim hattı ile tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilecek ve muhtemelen 2019’un sonlarında veya 2020’de başlayacak. Araba aynı zamanda eski 12 volt sistemini geride bırakarak tamamen yeniden tasarlanmış bir elektronik sisteme sahip olacak.

Tesla Model X’te de, yan aynalar olmadan Model X‘i sahiplerine sevk etmek istedi ancak yetkili düzenleyiciler tarafından bu kabul görmedi. Şirket Kameralarla aracın çevresinin çok daha iyi görünebileceğini savunuyor.

Model X‘den daha küçük ve kompakt SUV modeli olması dışında çokta fazla detay henüz bilinmiyor.

Mashable