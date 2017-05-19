Yandex’ten 19 Mayıs’a Özel LOGO, Yandex 19 Mayıs Logosu

YANDEX’TEN 19 MAYIS’A ÖZEL LOGO

Yandex’ten 19 Mayıs’a Özel LOGO, Yandex 19 Mayıs Logosu !

Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok tercih ettiği arama motorlarından biri olan Yandex, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir logo tasarladı. Türk bayrağının yer aldığı özel logoya tıklayan kullanıcılar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında içeriklere kolayca ulaşabiliyor.

Yandex 19 Mayıs Logosu ile Kutluyor!

Yandex, 19 Mayıs’ı unutmadı. Ulusal bayramlarda ve önemli günlerde ana sayfasında değişikliğe giden Yandex, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da özel bir logoyla kutluyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru’yla İstanbul’dan yola çıkıp Samsun’a ayak bastığı; Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs gününü kutlamak için ilan edilen bu bayramı Türk gençliğine armağan etmişti.

Yandex’in Türk bayrağının yer aldığı özel logosuna tıklayan kullanıcılar, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek.

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