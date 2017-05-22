Yandex Browser Protect Sizi WannaCry Saldırılarına Karşı Sizi Korur

Yandex Browser Protect Teknolojisi WannaCry Saldırılarına Karşı Sizi Korur.

Yandex Browser Kullanmak için bir sebep daha! Yeni Ücretsiz Yandex Browser Protect Teknolojisi.

Yandex Browser son dönemlerinde Wannacry Fidye Saldırıları ile gündeme gelen kişisel verilerin güvenliği ve siber saldırılara karşı sizin elinizi güçlendirecek bir çözüm sundu. Yandex Browser Protect Teknolojisi sizi siber saldırılara karşı koruyacak bir dizi özellikler ve önlemler içeriyor.

YANDEX BROWSER İNTERNETTEKİ VİRÜSLERE KARŞI KULLANICILARININ “PROTECT” TEKNOLOJİSİYLE ÖNLEM ALMASINI SAĞLIYOR

Dünyada hızla yayılarak pek çok ülkede yüzlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry adlı virüs, internette güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi.

İnternet korsanlarına ve siber saldırılara karşı güvenlik önlemi sağlayan uygulamalar arayan kullanıcılara Yandex Browser elini uzatıyor.

Yandex Browser’da bulunan ve birçok güvenlik özelliğini bir araya getiren “Protect” teknolojisi sayesinde sadece tarayıcıyla kişisel bilgileri koruyabilmek adına güvenlik önlemi alabilmek mümkün.

Üstelik Yandex Browser, çeşitli güvenlik özellikleri sunan “Protect” teknolojisini kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklar farklı yöntemlerle internet kullanıcılarının en büyük korkusu olmaya devam ediyor. Son günlerde dünyada büyük yankı uyandıran WannaCry adlı virüs, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 150 ülkede hem şirketlerin sistemlerine hem de bireylerin kişisel bilgisayarlarına siber saldırılarda bulundu. WannaCry virüsünde olduğu gibi e-dolandırıcılığa neden olan saldırılar nedeniyle sadece İstanbul’da bile 20 bin e-dolandırıcılık dosyası olduğu belirtiliyor.

Dünyada 200 binin üzerinde sistemi ele geçiren WannaCry virüsü, siber saldırılardan ve kötü amaçlı yazılımlardan korunma yollarını yeniden gündeme getirirken kullanıcılar hem güvenlik önlemlerine sahip hem de ulaşılabilir uygulamalara ihtiyaç duyuyor.

Yandex Browser’ın güvenlik önemleri sunan “Protect” teknolojisi ücretsiz

İnternet kullanıcılarının herhangi ek maliyet yoluna başvurmadan sadece tarayıcılarının kabiliyetleriyle tehlikelere karşı önlem alabilmeleri mümkün. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex, Yandex Browser’da bulunan “Protect” adlı teknoloji sayesinde online alışveriş, dijital ödeme, veri transferi gibi işlemlerde ekstra güvenlik önlemleri almanıza yardımcı oluyor. Yandex Browser, gelişmiş “Protect” teknolojisini birçok servisinde olduğu gibi ücretsiz olarak sunuyor.

Yandex Browser Protect kullanıcıları nasıl koruma önlemi alıyor?

Yandex Browser’da bulunan Protect teknolojisinin e-dolandırıcılığa karşı pek çok özelliği bulunuyor. “Korumalı çalışma modu”, banka veya ödeme sistemi sitelerindeki işlemlerde güvenlik denetimini arttırıyor. “Güvenli WiFi bağlantısı”, halka açık WiFi ağlarından aktarılan bilgileri koruyor. “Şifre koruması”, kullanıcıların üzerinde şifre girdiği sitelerin gerçek bir site olup olmadığını kontrol ediyor. Bunun yanı sıra Yandex Browser, indirilmek istenen dosyada tehlike algıladığında Protect teknolojisi dosyayı karantinaya alıyor ve şüpheli dosya hiçbir programda açılmıyor. “Banka kartı koruması”, şüpheli web sitelerinde banka kartıyla ödeme yapmak için harekete geçen kullanıcıyı uyarıyor. Ziyaret edilen sitenin kötü amaçlı bir kod barındırması olasılığında ise özel bir güvenlik duvarı etkinleşiyor. İnterneti sürekli tarayarak indeksleyen Yandex, her gün zararlı kod içermesi ihtimaline karşı milyonlarca web sayfasını denetliyor.

İnternette online alışveriş yapmak veya kişisel bilgilerle güvenli bir işlem gerçekleştirmek için ekstra güvenlik önlemi almak isteyenler, Yandex Browser’ı indirerek “Protect” teknolojisinin güvenlik önlemlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Yandex Browser’ı buradan indirebilirsiniz.

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