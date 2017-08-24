Yandex Navi, Yoğun Trafikten Bunalan Sürücülerin Matrak Trafik Yorumları

Yandex Navigasyon’da yazılan komik trafik yorumları

Yoğun Trafikten Bunalan Sürücülerin Matrak ve Eğlenceli Yandex Navi Notları.. Yandex Navigasyon’daki En Eğlenceli Trafik Yorumları, Yurdum İnsanı Bi Başka yahu.

Bir çok kullanıcı tarafında sevilerek kullanılan Yandex Navigasyon Uygulaması zaman zaman yoğun trafikten bunalan sürücülerin matrak ve eğlenceli trafik notları ile biraz daha tabiri caizse çekilebilir hale geliyor. Yurdum insan bi başka dedirtecek trafik yorumlarını Yandex Navigasyon Derlemiş. Buyrun birlikte bakalım.

Türkiye’nin en çok sevilen navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon’da yazılan komik trafik yorumları, sürücülere yoğun trafikte eğlenceli anlar yaşatıyor.

Yoğun Trafikten Bunalan Sürücülerin Matrak Trafik Yorumları

En güncel yol durumu bilgilerinden boş park yerlerini göstermeye kadar her gün milyonlarca kişiye trafikte yardımcı olan Yandex Navigasyon, interaktif özelliği sayesinde kullanıcılarının haritalar üzerinde yorum yazmasına da imkân tanıyor. Bu yorumlar sayesinde sürücüler yollardaki değişimlerden anlık olarak haberdar olabiliyor.

Yandex Navigasyon’un sosyal katmanı sürücüler arasında yardımlaşmayı sağlarken, yazılan komik trafik yorumları da dikkat çekiyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve noktalarda eğlenceli anlar yaşamak isteyen sürücüler Yandex Navigasyon’un kullanıcı yorumlarına bakıyor.

İşte Yandex Navigasyon kullanıcılarının yazdığı en eğlenceli trafik yorumları:

Göç mevsimi. Kavimler, Avrupa’dan Asya’ya göçe başladı. Bayılıyorum tampon tampona aşka. Panik yok, arabada şişme bot var. Ohhh evde yatıyorum çıkmayın. Tamamen göl, girmeyin. Bu sene denize de gidememiştim iyi oldu. İyi yüzme biliyorsan rahatlıkla ulaşırsın istediğin yere. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz. Hahaha sinirim bozuldu. Navi cansın:) Herhalde köprüyü çaldılar. Pampa arabamla denize açıldım süper bir duygu. Winter is coming… Her şey daha yeni başlıyor. Hani seversin ama yürütemezsin ya ilişkiyi… Yol öyle şu an. Bu şehir beni boğuyor. Köprüde kaza varmıştı. İnsanlar konuşuyorlardı küfürler ederek boş boş. köprü şart oldu artık. Evet gençler kopuyor muyuz hobaa 300 500 cukka cukka:) Güzel kızlar arasın. 0538 637… Ulaaaa denizi su başmış. Hepimiz ölücez. Allahını seven üstüme kek bisküvi atsın! Beyaz Mitsubishi kamyonet. Sahur için zeytini olan? Zeytin isteyen arkadaş. Zeytin değil ama hurma var olur mu?:) Night King Jon Snow’un babası. Yani Night King, Rheager Targaryen’in ta kendisidir. Ejderha akgezen oldu.

Yandex Navi, Yoğun Trafikten Bunalan Sürücülerin Matrak Trafik Yorumları Galerisi

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