Yandex.TAXI ve UBER’den 6 Ülkede Geçerli Yeni Araç Paylaşım Modeli

Yandex.Taxi ve UBER’in Güçbirliği Yaptı, Şirket Değerleri 10 Milyar Doları Geçti.

Yandex.TAXI ve UBER 6 Ülkede Güçlerini Birleştirdi.

Yandex.Taxi ve Uber, 6 ülkede faaliyetlerini birleştirme kararı aldı. İki büyük markanın birleşmesiyle doğacak yeni araç paylaşım modeli, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Kazakistan’da hizmet verecek.

Rusya’nın çevrimiçi taksi uygulaması Yandex.Taxi ile sürücülü araç kiralama şirketi Uber, büyük bir anlaşmaya imza attı. Dijital dönüşümün dünyadaki en iyi örnekleri arasında yer alan iki marka güçlerini birleştirerek yeni bir araç paylaşım modeli oluşturdu. Bireysel otomobil kullanımına ve toplu taşımaya önemli bir alternatif oluşturacak yeni araç paylaşım modelinin Rusya özelinde taksi sektöründen de % 5-6 civarında pay alması bekleniyor.

Yandex.TAXI ve UBER’den 6 Ülkede Geçerli Yeni Araç Paylaşım Modeli Nasıl İşleyecek?

Büyüyen dijital ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak yeni uygulama şöyle işleyecek:

Kullanıcılar için Yandex.Taxi ve Uber uygulamaları daha önce olduğu gibi çalışacak. Sürücüler ise hem Yandex.Taxi hem de Uber uygulamalarından kullanıcı almalarını sağlayan entegre bir platforma geçecek. Entegre sürücü platformu sayesinde hizmet verecek araç sayısı önemli oranda artacak. Bununla birlikte, yolcuların bekleme süreleri azalmış olacak. Yolcular daha uygun fiyatlarla seyahat etme avantajına kavuşurken, sürücüler saat başına daha fazla müşteriye hizmet verebilecek. Yeni modelin gücünü artırmak için Yandex’in dünya çapında başarılı olan navigasyon ve harita teknolojilerinden de yararlanılacak.

Kullanıcılar yeni modelin avantajlarını global anlamda da yaşama fırsatını bulabilecek. Yandex.Taxi kullanıcıları örneğin Londra veya Bangkok’a gittiğinde Yandex.Taxi uygulamasından bir Uber aracını çağırabilecek. Paris’ten Moskova’ya gelen turistler de, Uber uygulaması üzerinden bir Yandex.Taxi aracı çağırabilecek. İki şirketin ortaklığı söz konusu altı ülkede online yiyecek dağıtımı uygulaması olan UberEATS hizmetini de kapsayacak.

Ortaklığın değeri 3.4 milyar dolar olarak açıklandı. Uber 225 milyon dolar ve Yandex ise 100 milyon dolar yatırım yapacak. Yandex ortaklık oluşturulacak yeni şirketin %59,3’üne, Uber % 36,6’sına sahip olurken, geriye kalan %4,1 pay ise çalışanlar tarafından kontrol edilecek. Yeni modeli hayata geçirecek ortak şirketin regülatörlerin onayının alınmasıyla 2017’nin 4. çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bu haberle Şirketin Değeri Arttı.

Bu haber üzerine Yandex’in NASDAQ’taki hisseleri önceki kapanışa göre dün akşam saatlerinde yüzde 16’dan fazla arttı ve ilk kez şirketin değeri 10 milyar doların üzerine çıktı.