Yedi Dakika içinde Yanlışlıkla Gönderdiğiniz WhatsApp Mesajlarınızı Artık Silebilirsiniz

WhatsApp yeterince hızlıysanız, utanç verici mesajlarını Silmenize artık izin veriyor.

Yanlışlıkla Gönderdiğiniz WhatsApp Mesajlarınızı Artık Silebilirsiniz, Tabi Yeterince Hızlıysanız!

Yedi dakika içinde sildiniz sildiniz.

WhatsApp’ta yanlışlıkla istemediğiniz bir mesaj mı gönderdiniz? Bu günden itibaren artık silebileceksiniz. Tabi yeterince hızlıysanız.

WhatsApp Mesaj Silme Özelliği Artık Kullanımda. Yeni özellik ilk yedi dakika içerisinde mesajınızı silmenize olanak sağlıyor. Bunun tek bedeli söz konusu mesajın silindiğini karşı tarafın görmesi. “This message was deleted” – “Bu İleti Silindi” şeklinde…

Delete for everyone olarak adlandırılan özellik iletileri silmenize olanak tanıyan özelliğin bir uzantısıdır. Ama sadece kendiniz için.

Yeni güncelleme ile birlikte bir ileti silindiğinde herkes artık onu göremeyecek demek.

Yanlışlıkla Gönderdiğiniz WhatsApp Mesajlarınızı Artık Silebilirsiniz Ancak bu özelliğin işe yaraması için önemli bir şart daha var!

Mesaj silme özelliğinin işe yaraması için konuşmaya katılan tüm uygulamaların son güncellemeyi almış olması gerekiyor. Güncellemenin yaygınlaşması ve kullanıma girmesi biraz daha zaman alabilir. Bu nedenle hala mesajı göndermeden önce bir kez daha kontrol etmenizde fayda var.