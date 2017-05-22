Yapay Zekalı Drone ‘lar Afrika’da Kaçak Avcıları Durduruyor

Yapay Zekalı Drone ‘lar Afrika’da Kaçak Avcıları Durduruyor.

Yapay Zekalı Drone ‘lar Afrika’da Kaçak Avcılara Karşı!

Afrika’da Kaçak Avcılar vahşi doğa hayatının ve ekosistemin en önemli düşmanları olarak görülüyor. Uzun süredir kaçak avcıları durdurmaya çalışan Lindberg Vakfı bu çabalarını bir adım daha ileri götürüyor.

Yeni sistem kaçak avcıların hedefine ulaşmalarını engellemek için tasarlandı.

Kar amacı gütmeyen Vakıf, Air Shepherd programındaki droneların yeteneklerini artırmak için Neurala’nın yapay zeka teknolojisini kullanmak üzere güçlerini birleştirdi.

Nuerala bir anlamda Drone‘lara filler, gergedanlar ve kaçak avcıların neye benzediğini öğretiyor. Böylece videolarda tam olarak neyin tespit edildiğini anlayabilir ve işaretleyebilir.

Yapay Zekalı Drone ‘lar Nasıl Çalışıyor?

AI yani yapa zekan vakfın gece boyunca çekilen kızıl ötesi görüntüler de dahil çektiği görüntüleri gerçek zamanlı olarak tarayacak.

AI‘nın görevi, bu videoları inceleyerek, kaçak avcıların hayvanların sürülerine yaklaştıkları anda bile onların varlığını tespit etmek. Bu yeni özellik Afrika’da kaçak avcılığı durdurmak için yazılımları ve droneları kullanmayı hedefleyen Shepherd Programına güzel bir ek.

Neurala CEO’su Max Versace yaptığı açıklamada:

“Bu, AI teknolojisinin iyi bir iş için hayati bir güç olabileceğinin müthiş örneğidir. Bu eşsiz ortaklıkta Lindbergh Vakfı ile birlikte çalışmaktan ; Derin öğrenme yazılımımızı bu kadar değerli bir nedene katkıda bulunmak ve nesli tükenmekte olan türlerin korunması için üzerimize düşeni yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Programın Drone-AI sisteminin gelecekte ne kadar etkili sonuçlar doğuracağını görmek açısından oldukça önemli.

Şimdilik, Neurala’nın teknolojisinin ilgi çekici nesneleri nasıl tanımladığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.