Yarı Özerk Audi A8 2019, 3. Seviye Özerkliğe Sahip İlk Otomobil

Audi Yarı Özerk A8 Modelini Resmen Tanıttı

Yarı Özerk Audi A8 2019, 3. Seviye Özerkliğe Sahip İlk Otomobil.

Kendisini park eden ve Spider Man: Homecoming ‘te ilk kez görünen Audi A8 lüks sedan nihayet tüm yüksek teknoloji özellikleri ve ihtişamıyla gün yüzüne çıktı. Seviye 3 özerkliği, aktif elektronik süspansiyon, hafif bir hibrid motor ve yeni bilgi-eğlence sistemi ile Alman otomobil araçlarının geleceği olarak lanse ediliyor.

Galeri: 2019 Audi A8 – Audi A8 2019 Modelin ilk Resimleri | 16 Photos

Yeni Otomobilin ön planda olan en önemlisi “seviye-3 özerk özellikleri”. Bu konuda Audi yönetim kurulu üyesi Dr. Dietmar Voggenreiter “Bizim mirasımızı ve geleceğimizi somutlaştırıyor” dedi.

Audi AI Traffic Jam Pilot özelliği otomobili otoyol boyunca şeritte sürücü tepkisi olmadan kullanabiliyor. Arabayı hızlandırma, yönlendirme, frenleme gibi önemli özellikleri sürücünün üzerinden alıyor. Audi, sürücülerin “direksiyon simidinden ellerini kalıcı olarak alabildiklerini ve yerel ve ülke kanunlara bağlı olarak araç tarafından desteklenen, örneğin araç TV’sini izlemek gibi otomobil tarafından desteklenen farklı etkinliklere kolayca odaklanabileceklerini söylüyor.

Sürücülerin kullanabileceği özerkliğin yerel yasalar tarafından belirleneceğini de belirtmek tekrar belirtmek gerekir.

Özerk sürüş konusunda daha sıkı denetimlere sahip bir ülkede kendi kendine sürüş yetenekleri ile A8 çok daha keyifli olabilir.

Audi put an A8 mockup on a crane and it was sort of insane. Roberto Baldwin (@strngwys)’in paylaştığı bir gönderi ( 11 Tem 2017, 01:59 PDT )

Audi A8 2019 Modelindeki Yarı özerk sistem yakında otomobilin tüm yeni araçlarına eklenecek olan yeni markalı Audi AI sistemi ile güçlendiriliyor. Şirket yeni Audi A8 2019 modeliyle bir anlamda iRobot filminin kavramsal otomobilini gerçekleştirdiğini söylüyor. En azından özerk kısmını.

Sistem otomobilin 48 volt aktif elektromekanik süspansiyon platformu üzerine inşa edilmiş. Audi, ön taraftaki kamerası ile saniyede 18 kare tarama yaparak – elektronik şasi platformu (ECP) ile aktif ilerlemeyi tarıyor ve süspansiyonun durumu nasıl idare etmesi gerektiğini öğreniyor.

Bu sayede hava süspansiyonuyla birlikte, sistem her bir lastik, çukurluklar, köşeler veya sert durmalar için anında ayarlanan kendi elektrikli motoruyla kontrol edildiğinden daha yumuşak bir sürüş üretiliyor.

Yeni süspansiyon, Audi’nin yeni dört tekerlekli direksiyon sistemiyle birleştirildi. Bu sayede A8’e sportif bir his ve A4’den daha küçük dönme yarıçapı verilmiş ve kararlılığı artırılmış.

Yeni A8 ayrıca hafif hybrid drive vehicle (MHEV) – hafif hibrit sürüş aktarma organlarına sahip olacak. Krank miline bağlı bir alternatörle, lityum-iyon pil ile güçlendirilmiş olup, bu aracın 40 saniye süreyle saatte 34 ila 99 mil arasında hızlanarak motoru ateşlemesine olanak tanıyor.

Bu yüzden Prius yada Audi’ni e-Tron plug-in’i gibi değil.

Yeni araçta yeni bir bilgi-eğlence sistemi de sergilendi. Bu, Audi’nin dokunsal geri bildirimli ve çoklu ekranlı MMI çizgisinin en son nesli. Elbette arka koltukta oturanlar için ayak masajı gibi lüks özellikleri de var. Onlar olmadan lüks sedan olmazdı zaten.

Audi A8 2019 ‘in ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.