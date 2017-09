Yedinci Tag Heuer Only Watch Hayır Müzayedisi Cenevre’de Düzenleniyor

TAG HEUER ÖZEL LÜKS ONLY WATCH SERİSİNİ GURURLA SUNAR

Yedinci Tag Heuer Only Watch Hayır Müzayedisi Cenevre’de Düzenleniyor. Müzayede bir birinden lüks modeller yer alıyor. 2005 Yılından beri toplam 25 Milyon Euro Toplanmış durumda.

Only Watch serisi, 11 Kasım 2017 tarihinde Cenevre’de bir hayır müzayedesinde açık artırmaya ev sahipliği yapacak. Tag Heuer Connected Modular 45 ve Heuer-02 Tourbillion modellerini içeren eşsiz etkinlik, özel bir seriyi de lüks saat severlerle buluşturuyor.

Bu etkinlikte benzersiz bir deneyime de şahit olacağız: Jean- Claude Biver, TAG Heuer CEO’su ve LVMH Group’un Saat Bölümü Başkanı ile 4 kişilik bir öğle yemeği düzenlenecek. Son 20 yılda saat endüstrisinin gelişimi ve saat endüstrisinin gelecekteki hedefleri hakkında görüşülecek.

Monegasque Association tarafından Muscular Dystrophy ve Monaco Yat Fuarı’na yönelik düzenlenen Tag Heuer Only Watch Hayır Müzayedesinin yedincisi, 11 Kasım’da Cenevre’de gerçekleşecek. 2005 yılından bu yana 25 milyon Euro’nun üzerinde para toplanmış ve bağışlanmasına vesile olmuş olan bu etkinlik, saat endüstrisi tarihindeki en büyük yardım etkinliklerinden biridir.

Yedinci Tag Heuer Only Watch Hayır Müzayedisi 11 Kasım 2017 Tarihinde Cenevre’de Düzenleniyor, Peki Muhteşem Etkinlikte Neler Var?

Bu nedenle, TAG Heuer, TAG Heuer Connected Modular 45, aksesuarları ve Heuer-02 Tourbillon modülünü içeren benzersiz özel serisini -Only Watch setini- bağışlayacağı bu kampanyayı destekleyebilmekten gurur duyuyor. Siyah ve sarı tonlara sahip saatler Only Watch imzası taşıyor. Açık artırmanın galibi eşsiz bir deneyim kazanacak: 4 kişilik özel öğle yemeği.

Connected Modular 45, TAG Heuer markasının Swiss Made özelliğine sahip ilk modüler lüks saat modelidir. Only Watch serisinde sarı tonlarda kayış, kadranla bir araya geliyor. Bu model, İsviçre’de TAG Heuer ve Intel ile işbirliği içinde tasarlanmış, geliştirilmiş ve bir araya getirilmiş gerçek bir lüks saat modelidir: 50 metreye kadar su geçirmez özelliği, GPS, Android Pay ile bir NFC ödeme sistemli, yüksek tanımlı çarpıcı bir AMOLED ekranı ve özelleştirilebilir TAG Heuer kadranıyla kişisel seçim imkanı sunuyor. Saat modelinin kişiselleştirilme imkanı sağlayan yeni TAG Heuer Companion uygulaması Android Wear 2.0’ın son jenerasyonunun sunduğu tüm özelliklere sahip.

Connected Modular 45

Connected Modular 45; connected saatler alanında yeni ve orijinal bir konsepte sahip; Connected Modül, tarih göstergeli bir saat veya COSC sertifikalı Kronograf Tourbillon olan Haute Horlogerie mekanik modül ile değiştirilebilir. Bu özel Only Watch kutusu seti ise Tourbillon modülünü içerir. Saat kasasının arkasında yer alan; “Only Watch 1/1” sayı ile “Only watch 7. baskı – 2017” ibaresi ise modelin benzersiz özellikleri arasında yer alıyor.

Heuer-02T COSC Chronograph Tourbillon tamamen TAG Heuer merkezinde tasarlandı ve geliştirildi. Karbon ve titanyumdan (şu an piyasada bulunan tek) tasarlanmış, düşük ataletli bir tourbillon olan iskelet hareketi, 284 bileşeni içeriyor. 31 mm çapında (13 ¾ “lign), 6.9 mm kalınlığa ve bir frekansa (28.800 titreşim / saat) sahip bu model; 65 saatlik güç rezervine sahip. 2015 yılında 15.000 İsviçre Frangı altındaki fiyata sahip model üretmeye başladı. Bunun mümkün olabilmesi için; imalat içindeki her takım (mühendisler, saat tasarımcıları, saat ustaları, satın alma ve üretim departmanı) üretime dahil edildi. Her aşamada maliyetlerin optimize edilmesini sağlamak için bu sinerji sayesinde başarı elde edildi; ve bitirilen parça BaselWorld 2016’da ilk kez görücü karşısına çıktı. İsviçre saat sektöründe, Tourbillon saat modeli için 14.900 İsviçre Frangı fiyat sunuldu. Bu fiyat skalası, Jean-Claude Biver’ın arzusu ve uyguladığı strateji sayesinde TAG Heuer’ın erişilebilir lüksün lideri olması yolunda rekabetçi seviyesini gözler önüne seriyor…



Yedinci Tag Heuer Only Watch Hayır Müzayedisi