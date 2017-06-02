Sony’den Yeni 1TB Gold PlayStation 4 Slim Geliyor, 249$

Sony PS4 renk seçeneklerine GOLD’u ekledi.

Yeni 1TB Gold Playstation 4 Slim Geliyor!

Playstation 4’ü siyah ve beyaz renklerine, GOLD seçeneği de ekleniyor. Reddit üzerinden yayımlanan görüntülere göre 1 TB kapasiteye ve yeni slim kasa PS4’ün ALTIN renginde olduğu görülüyor.

Fiyatı ise 249 dolar olacak yeni 1 TB Gold Playstation 4 Slim’in Ülkemizde ise 9 Haziran’da satışa sunulması planlanıyor.

1TB Gold PlayStation 4 Slim

Yeni bir konsola almak isteyenler içinse bugün BİM Perakende mağazalarında indirimle satışa çıkan PS4 Slim Kasa Fırsatını da hatırlatmak isterim.

BİM’de PS4 İndirimi

Playstation 4 Slim’in, 999 TL’den bugün satışta. 1 adet oyun kolu DualShock4 ile satışa sunulacak bu cihaz 2 yıl garantili.