LG’nin 4 Ekranı Bir Araya Koyduğu Yeni 4K Monitörü, LG 43UD79-B

LG’nin En Yeni 4K Monitörü LG 43UD79-B UHD 4K Display’i Duyurdu.

LG’nin 4 Ekranı Bir Araya Koyduğu Yeni 4K Monitörü, LG 43UD79-B …

LG 43UD79-B UHD 4K Display, MacBook Pro’nuzu PS4’ün Yanında Çalıştırabilirsiniz. Yeni 4K LG Mönitör 42.5 inçlik Bir Panele Dört Ekran Koyuyor.

Dört HDMI girişi ve USB-C desteği ile, MacBook Pro’nuzu PS4’ünüzün yanında çalıştırabilme imkanı sunuyor.

LG Apple için özel tasarlanmış 5K monitörlerini piyasaya sunmuş olabilir. Ancak LG’nin en yeni 4K ekranı esneklik ve özellik bakımından çok daha fazlasını kapsıyor olabilir. Yeni 4K Modeli LG 43UD79-B, 3840 × 2160 çözünürlüğe sahip 42,5 inç UHD panelinin yanı sıra hoş bir oyun ve üretkenlik odaklı özellikler sunuyor.

LG’nin 4 Ekranı Bir Araya Koyduğu Yeni 4K Monitörü LG 43UD79-B IPS Panel 1000:1 Kontrast oranı, 178 derece görüş açısı ve 1.07 milyar renk desteği ile geliyor.

Monitör de Game Mode, Black Stabilizer ve Dynamic Action Sync Modlarına sahip olması ne kadar çok oyun odaklı olabileceğinin göstergesi. Aynı anda 4 Ekran profesyonel oyuncular içinde harika olsa gerek.

Donanım Tarafında 2 HDMI 2.0 girişi 2 HDMI 1.4 Girişi, Display Port 1.2a portu, FreeSync ve Display Port Sinyali işleyebilen USC-C portu bulunuyor. Tüm bu portlarla monitör, çeşitli bölünmüş ekran yapılandırmaları ve resim içinde resim desteği kullanarak dört farklı aygıta aynı anda bir ekran görevi görebiliyor.

Ayrıca iki standart USB 3.0 bağlantı noktası ie monitör iki bilgisayarı tek bir fare ve klavyeden kontrol edebilmenize izin veriyor.

Son olarak SES DONANIMI özelliklerinde iki dahili Harman Kardon hoparlörlerinin yanında bir uzaktan kumanda ile 4K TV gibi rahatça kontrol imkanı sağlanıyor.

19 Mayıs’ta Japonya yaklaşık 83.000 Yen, yani 745$’dan satışa sunulacak. Ön sipariş fiyatı ise 700$.