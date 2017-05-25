Yeni Acer Iconia Tab 10, Quantum Nokta Ekranlı 10 inç’lik yeni Tablet

Acer, 10 inçlik bir tablete kuantum nokta ekran sıkıştırdı.

Yeni Acer Iconia Tab 10, Quantum Nokta Ekranlı 10 inç Tablet gücünü Android 7.0’dan alıyor. Sizi renklerin derinliğine götürecek.

Acer tablet konusunda ilk akla gelen üreticilerden biri olmayabilir. Ancak hatırı sayılır derecede saygın dokunmatik ekran cihazlar ürettiğini belirtmek lazım. Geçtiğimiz aylarda Windows 10 yüklü 2-in-1 cihazlar arasına iki yeni model Switch tanıtarak girmişti.

Acer Taipei’deki Computex fuarı öncesi yeni tablet serisine Android 7.0 Nougat yüklü 10 inçlik 2 yeni bir model daha ekledi. Tamamen Medya içeriklerine ve akıllı bağlantılara odaklanmış yeni model Acer Iconia TAB 10 ve daha mütevazi özellikleriyle Acer Iconia One 10 !

Yeni Acer Iconia Tab 10, Quantum Nokta Ekranlı 10 inç’lik yeni Tablet

Yeni Acer Iconia TAB 10, quad-core MediaTek işlemci, IPS ekran, DTS-HD Speaker ve 8 Saatlik Pil Ömrü Sunuyor.

Iconia Tab 10 daha medya içerik merkezli, Quantum Dot ekranlı 4 Speaker ve subwoofer’dan oluşuyor.

Yeni Iconia One 10 ise ona göre daha mütevazi kalıyor. Harici bir aygıta bağlandığında şarj edebilmek için iki mikro-USB bağlantı noktasıyla geliyor. Her iki modelde Android 7 Nougat ile geliyor.

Fiyat konusunda henüz net bir açıklama yaılmadı. Ancak Acer’ın Quantum Dot ekran kullandığı ilk Tablet Modelleri olduğunu söyleyebilirim.