Yeni Acer Nitro 5, Uygun Bütçeli yeni Dizüstü Oyun Bilgisayarı

Acer Oyunculara Yönelik Bütçe Dostu Yeni Dizüstü Serisini Duyurdu!

Yeni Acer Nitro 5 oyunculara daha iyi bütçelerle daha iyi oyun performansı sunmayı hedefliyor.

Ayırt edilemeyen birçok ürün serisine sahip bir şirket olarak Acer’ın; ihtiyaç duyduğu son şey belki de başka bir dizüstü bilgisayar ailesidir. Ancak Acer Nitro 5, güderek büyüyen oyun pazarından daha fazla pay almayı hedefleyen şirket için güçlü bir seçenek olarak yer almayı umuyor. Elbette piyasadaki en güçlü oyun bilgisayarı olmayabilir ancak şirket; belkide makul fiyat politikası-maksimum verimlilik oranı ile oyuncuları kendine çekmeyi başarabilir.

NVIDIA GeForce 1050Ti grafik kartı ve 7. nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcilerine veya AMD FX, A10 ve A12 CPU’lara kadar hatta bunları Radeon RX550 grafik kartları ile de kullanabileceğiniz size ve bütçenize uygun seçimler yapabilirsiniz.

Her iki durumda da, 32GB’a kadar RAM kapasitesini artırabilir yada daha iyi performans için PCI-E SSD’ler seçeneğinide değerlendirebilirsiniz.

Galeri: Yeni Acer Nitro 5 | 6 Foto

15,6 inçlik 1080p ekran ile birlikte Acer Nitro 5 USB-C 3.1 bağlantı noktası, USB 3.0 bağlantı noktası ve iki USB 2.0 bağlantısı içerir. Ayrıca gigabit Ethernet, 802.11AC kablosuz ve bir HDMI 2.0 portu var.

Tasarım açısından, Nitro 5 şüphesiz parlak ışıklar, keskin çizgiler ve bazı ciddi havalandırma delikleri bulunan bir oyun dizüstü bilgisayarıdır. Aspire V Nitro ‘ya göre Nitro 5 daha ucuz bir fiyatla sunulmasını bekliyoruz.

Acer henüz bir fiyatlandırma bilgisi açıklamadı. Yakında daha fazla bilgi sunmayı umuyorum.

Acer’ın duyurduğu bir diğer ürün ise Güncellenmiş Acer Spin 1 !

Mevcut Serilerinden birine gelince, daha şık metal bir kasaya ve yeni bir donanıma sahip güncellenmiş Spin 1. İçerisinde Intel’in en yeni Celeron veya Pentium işlemcilerine 4 GB RAM ve 128GB’a kadar eMMC depolama alanı eşlik edecek. 1.25 kg ağırlığına (2.76 pounds) ve 11.6 inçlik 1080p dokunmatik ekrana sahip. Spin 1 normal olarak oldukça ağır bir tablet olarak kullanmak isteyenler için bu fırsatı sunuyor.

8 Saate kadar pil ömrü iddia ediliyor tabi her zamanki gibi bu iddiaları test etmek gerekiyor.

Yeni Acer Nitro 5 Satış Fiyatı Ne olacak?

Yeni Acer Nitro 5 799$ ve güncellenmiş Acer Spin 1 329$ satış fiyatı ile Temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor.