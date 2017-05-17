Yeni Amazon Fire Tabletler, Şimdi Hem Daha ince Hem Daha Ucuz!

Amazon Yeni Fire Tabletlerini Duyurdu!

Yeni Amazon Fire Tabletler, Şimdi Hem Daha ince Hem Daha Ucuz! Şimdi Fire 7 çok daha ince Fire HD 8 ise 10$ daha ucuzladı.

Amazon aslına bakarsanız şaşırttı!

Amazon artık bir gelenek haline gelen ve Eylül Sonlarında ve Ekim Başlarına denk getirdiği Tablet Yenileme özelliğine bir anlamda devam ediyor. 5 Yıldır kesintisiz bir şekilde yeni Fire HD tablet modellerini Eylül ve Ekim aylarında yenilen Amazon; Fire Tablet sevenleri bir anlamda şaşırtarak bu sene Mayıs ayında güncelleme yeni modellerini duyurdu.

Yeni Amazon Fire Tabletler’de şok edici ve çok ciddi bir güncelleme var mı? pek sayılmaz. Daha ince ve daha hafif bir kasaya kavuşan Fire 7′ de gelişmiş 7 inçlik IPS ekran kullanılmış.Pil ömrü ve çip performansındaki iyileştirme, ayrıca ses asistanı Alexa’nın eklenmesinden bahsetmiyorum bile, ayıca WiFi bağlantısından da.

Amazon Fire HD 8 tarafında ise biraz daha az bir yenilik söz konusu, yenisi şimdi daha hızlı ve enerji tasarruflu çalışıyor. Onun dışındaki herşey aynı. Belkide en güzel tarafı biraz daha cüzdan dostu oldu. Mevcut Modelin Perakende satış fiyatından 10$ daha ucuza satılacak. 79.99$.

Amazon Fire Tabletlerin Çocuk Versiyonlarını da çıkarıyor.

Her iki modelin “Cocuklara Dayanıklı Koruyuculu” “kid-proof cases” Modelleri Fire 7 Kids ve Fire HD 8 Kids’te olacak.

Yeni Amazon Fire Tabletler ‘in Gelelim Fiyatlara?

Fire 7 49.99$

Fire HD 8 79.99$

Fire 7 Kids 99.99$

Fire HD 8 Kids 129.99$

Üçlü grubun biri Haziran Ayında sevkiyatlara başlanacak. Tek seferde 3’ten fazla sipariş verenlere Yüzde 20 İNDİRİM Yapıyor.

Engadget