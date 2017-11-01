Yeni Android Hızlı Eşleşme Özelliği Aksesuarlarla İletişimi Hızlandıracak

Android Fast Pair Özelliği, Aksesuarlarla iletişimi Hızlandıracak

Android Fast Pair, Android Hızlı Eşleşme Özelliği BlueTooth aksesuarlarına daha hızlı bağlanmasını sağlayacak.

Google nihayet Bluetooth aksesuarlarla akıllı telefonunuzun eşleşmesindeki zorluklara bir son veriyor. Android 6.0 ve sonraki sürümlerde kullanılabilecek yeni bir özellik duyurdu. Fast Pair – Hızlı Eşleşme adı verilen özellik Apple cihazları ile sorunsuz bağlanacak kadar düzgün çalışacak.

Yeni Android Hızlı Eşleşme Özelliği Özelliği Nasıl Çalışıyor? Fast Pair Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Hızlı Eşleme uyumlu bir cihazda eşleştirme modunu etkinleştirin ve telefonunuzun yakınına getirin.

İki cihazı birbirine bağlamak için anında bir eşleşme penceresi açılacak.

İçinde aksesuara ilişkin bilgiler ve görsellerinde dahil olduğu bu ekran üzerinden eşleşme sağlayacaksınız.

Eşleştirmeyi sağlamak için sadece bu ekrana dokunmanız yetecek.Bluetooth ayarları ile bir şeyler yapmanıza gerek yok.

Elbette Tüm bu özellikler FAST PAIR özelliği destekleyen cihazlar ile gerçekleştirilebilecek.

Google Pixel Buds e Libratone’nun Q Adapt On-Ear kulaklıkları şimdilik bu özelliği destekliyor. Ancak yaygınlaşması an meselesi…

Hemen hatırlatalım Akıllı telefonunuzda Bluetooth ve konum servislerinin açık olması şart!

Google’ın Android’le birlikte yaşam kalitesinde önemli bir sorunla mücadele ettiğini görmek güzel. Bluetooth 5 ve Fast Pair – Hızlı Eşleşme özellikleri sonrasında önümüzdeki yıl gerçekten aksesuarlarla iletişimin altın yılı olabilir.