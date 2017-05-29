Yapay Zeka Odaklı Yeni ARM Mobil İşlemcileri Duyuruldu!

ARM önümüzdeki yıl akıllı telefonların kalbinde yer alacak yeni mobil İşlemcilerini duyurdu.

Yapay Zeka Odaklı Yeni ARM Mobil İşlemcileri gün yüzüne çıktı. Cortex-A75 CPU, Cortex-A55 CPU, Mali G72 Avantajları Ne zaman Geliyor?

İşlemci üreticisi ARM geçen yılki Computex fuarında akıllı telefon işlemcilerini daha iyi mobil VR deneyimi sunmaya odaklamıştı. Bu sen mobil sektörün en önemli trendlerinden biri haline gelen AI “Yapay Zeka” mobil işlemci üreticisi ARM’ninde ana hedefi haline gelmiş durumda.

İlk olarak Cortex-A75 CPU çekirdeği için şirket; mobil işlemcilerden daha fazla güç tüketmeden dizüstü bilgisayar seviyesinde performans sağlayabileceğini söylüyor. ARM cihazların üzerinde çalışan Makine öğrenme süreçlerini daha iyi hale getirmek için bir önceki A73 çekirdeğine göre yüzde 50 oranında daha iyi performans vaat ediyor.

Unutmayın ki; bu tür algoritmalara dayalı davranışların performanslarını artırmak için daha akıllı telefonlar görmeye başlıyoruz. Bu yonga setleri makine öğrenmede daha verimli hale geldiğinde, ortaya çıkarılan derin kavrayışlardan daha fazla yarar sağlayacağız.

Yapay Zeka Odaklı Yeni ARM Mobil İşlemcileri Duyuruldu!

Bu arada ARM’nin A55 CPU işlemcisi biraz daha az ilginç. Yine de yetenekli bir güncelleme gibi görünüyor – mevcut A53’ün 2,5 katı kadar daha verimli, orta menzilli bir CPU için dikkate değer bir kazanç olduğu söylenebilir.

Bu iki işlemci de yeni ARM’nin DynamIQ mimarisi kullanıyor. DynamIQ, sekiz adede kadar tamamen farklı çekirdeğin kullanılmasına olanak tanıyor.

Yeni Mali-G72 grafik çekirdeği geçen yılki G71’i güncellenmiş hali oldu. Eğer A75’in akıllı telefonlarındaki AI için önemli olduğunu düşünüyorsanız G72 ondan daha da önemli olabilir.

ARM; sadece G71’den daha verimli değil aynı zamanda, GPU’nun makine öğrenme süreçlerinde yerine koyduğu işlemciden % 17 daha verimli olduğunu söylüyor.

Bu açık bir şekilde cihaz üreticileri için iyi bir haber. G72’nin avantajlarına ilave olarak daha iyi VR ve Oyun performansını da ekleyebiliriz.

Tüm bu avantajları 2018 yılında alacağınız cihazlarda görmeye başlamak belki de bu haberin tek üzücü tarafı. Bu avantajları görmek için 2018’i beklemek zorundayız.

Engadget