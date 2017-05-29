Yeni Asus ZenBook Flip S, Dünyanın En ince Dönüştürülebilir 2-in-1’i

ASUS’tan Dünyanın En ince 2-in-1 Dönüştürülebilir Masaüstü Bilgisayarı

Yeni Asus ZenBook Flip S, Dünyanın En ince Dönüştürülebilir 2-in-1’i olarak karşımızda.

Asus Taywan’daki Computex fuarında bir biri ardına yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Şirket yeni laptop tasarımlarına dönüştürülebilir ikisi bir arada modeli ekledi.

Dünyanın en ince ikisi bir arada dönüştürülebilir masaüstü bilgisayarı olarak lanse edilen Yeni Asus ZenBook Flip S 10.9mm kalınlığında, 1.1kg ağırlığında ve 13 inç ekrana sahip modeli Apple,Acer,Hp ve Lenovo gibi rakiplerinin 13 inçlik modellerinden kesinlikle çok daha ince ve daha az yer kaplıyor.

Asus’ın “NanoEdge” adını verdiği minimal çerçeve tasarımı ile şirketin yeni bilgisayar güncellemelerinin önemli noktalarından birini oluşturuyor.

ASUS, bu oldukça ince boyutu elde etmek için, kasayı sistemi soğutmak için yalnızca 0,3 mm kalınlığında yeni bir “sıvı-kristal-polimer fan” tasarımı geliştirmek zorunda kaldığını belirtti.

Yeni Asus ZenBook Flip S Windows 10 S işletim sistemi ve parmak izi üzerinden güvenli oturum açma imkanı sağlamak için parmak izi okuyucusu ile geliyor. Intel’in Core i7 işlemcisi ve 1TB SSD ile oldukça hızlı bir performans vaat ediyor.

Ayrıca 13.3 inç 4K ekranı, 6.11mm’lik bir kalem girişini destekliyor. bu tasarımdan sonra Şirketin Asus Pen’i atıp atmayacağı henüz belli değil.

Yeni Asus ZenBook Flip S Satış Fiyatı ?

Eylül ayında satışa sunulması beklenen yeni model 1.099$’dan satılacak. Aynı Etkinlikte duyurulan ZenBook Pro ise 1.299$’dan ZenBook 3 Deluxe ise 1.199$’dan satışa sunulacak.

Yeni VivoBook Pro N580 ise bir başka ilginç yeni model.

Şirketin orta seviyesine eklenen iki yeni model den güçlü olanı VivoBook Pro N580’dir. Sadece NVIDIA GTX1050 grafik yongasına sahip en hesaplı dizüstü bilgisayarlar arasında değil; aynı zamanda üst düzey Zenbook serisinden ödünç alınan; daha premium bir tasarıma da sahip.

15 inçlik bu model beklenen fiyat aralığına göre Intel Core i7-7700 HQ işlemci ve 16’a kadar RAM desteği ile satışa sunuluyor. Bu parçaları aşırı ısınmaya karşı korumak için VivoBook Pro; 19.2 mm kalınlığındaki alüminyum şasi içerisinde çift fanlı bir soğutma sistemi kullanacak.

Bu alanda ayrıca ZenBook benzeri bir tasarıma sahip yeni VivoBook S15 var ve 17.9 mm kalılığındaki bir şasi kullanan modelde Intel’in Core i7 ve NVIDIA GTX 940 GPU’su kullanılmış.

ASUS‘un NanoEdge özelliği sayesinde 15 inçlik modeller neredeyse 14 inçlik bir alan kaplıyor.

Asus VivoBook Pro 799$’dan başlayan fiyatlarla, Asus VivoBook S15 modeli ise 499$’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Engadget