4K Dokunmatik Ekranlı Yeni ASUS ZenBook Pro UX550

Intel’in En İyilerinin Kullanıldığı Yeni ASUS ZenBook Pro UX550

4K Dokunmatik Ekranlı Yeni ASUS ZenBook Pro UX550 Tam Bir Güç Santrali.

Asus’un orijinal ZenBook Pro’yu duyurmasından bu yana iki yıldan fazla bir zaman geçti ve şirketin Premium masaüstü hattının yenileme zamanı geldi. Intel’in en iyi CPU ve GPU’larının kullanıldığı yeni ZenBook Pro’yu Computex’teki “Edge of Beyond” Etkinliğinde duyurdu.

Yeni ZenBook Pro UX550 Spin metal kapağın arkasında 15.6 inç 4K dokunmatik ekran ve içinde de Intel’in en iyi Kaby Lake opsiyonuyla birlikte NVIDIA GTX 1050 Ti grafik yongası (4GB DDR5 VRAM ile birlikte) kullanılıyor.

Daha da önemlisi, 18.9 mm kalınlığında ve 1.8 kg ağırlığında olan UX550, sınıfının en taşınabilir dizüstü bilgisayarlarından biridir.

Galeri: ASUS ZenBook Pro UX550 | 9 Foto

UX550, selefi ile karşılaştırıldığında, 4 çekirdekli Kaby Lake CPU’ları sayesinde 4K ekranını daha iyi kullanabiliyor. Hem üst katmanlı Core i7-7700HQ (2.8GHz – 3.8GHz; 8 iş parçacığı, 6MB önbellek) ve Core i5-7300HQ (2.5GHz – 3.5GHz; 4 iş parçacığı, 6MB önbellek) 4K HEVC desteğine sahip; 4K video daha verimli işliyor.

Ayrıca Eski USB Tip A portu yeni nesil Tip C USB portu ve HDMI 1.4 Portu ile takas edildi. USB Type-C portu ThunderBolt 3 spesifikasyonlarını (40 Gbps’ye kadar), 4K video çıkışını ve güç dağıtımını destekliyor.

Gövde Kısmında 18 mm’lik bir küçülme söz konusu

Yeni modelin sahip olduğu 4K dokunmatik ekranda yüzde 72 NTSC aralığa ilave 178 derece görüş acısı mevcut. Ancak 7.3 mm’lik daha ince bir çer.eve mevcut. Bu da önceki genişliğinden 18mm tıraşlanmış anlamına gelebilir.

Yeni ASUS ZenBook Pro UX550’da Sayısal Hesap Makinesi Tuşlar Kaldırıldı!

Anlaşılan Asus sayısal tuş takımına ihtiyacınızın olmadığı görüşünde. Bir başka bir dezavantaj da eski tam boyutlu SD kart yuvası yerini bir MicroSD kart yuvası ile değiştirilmiş olması.

Pil ömrü tarafında ise oldukça iyi sayılabilir. 12 ve 14 saat arasında kullanım yoğunluğuna göre pil ömrü sunuluyor. Hız şarj desteği sunan yeni ASUS ZenBook Pro ‘da ise 49 dakikada sıfırdan yüzde 60’a kadar dolum söz konusu.

16GB’a kadar DDR4-2400RAM ve 1TB PCIe x4 SSD kullanılabilir. CPU ve GPU’nun iyi işlem görmesini çift fanlı soğutma sistemi var. Harman/Kardon sertifikalı 4 hoparlörü, arkadan aydınlatmalı klavye ve trackpad.

ASUS ZenBook Pro UX500 tam bir performans cihazı olarak tasarlandığını düşünürsek oldukça iyi bir rakam ile satışa sunulacağı garanti.

Yeni ASUS ZenBook Pro UX550 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Bu yılın temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor. Windows 10 Pro ve Windows 10 Home İşletim sistemlerine sahip olacağınıda belirtmekte fayda var.

Engadget