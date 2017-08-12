Yeni Asus ZenFone 4 Serisi Kendi Sitesinde Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

Asus Zenfone Serisi 4 Yeni Modeliyle Kendi Sitesi Üzerinde Yanlışlıkla Ortaya Çıktı.

Yeni Asus Zenfone 4 Serisi, Asus ZenFone 4 Basic, ZenFone Selfi, Zenfone Selfi Pro, ZenFone Max ve Zenfone Pro modelleri kendi sitesi üzerinden deşifre oldu.

ASUS’un Yeni Zenfone 4 modelleri 17 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Şirketin Resmi Satış Mağazası Zenfone 4 Selfie ve Selfie Pro modellerinin özelliklerini ve görüntülerini yanlışlıkla ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Asus ZenFone 3 Serisi içerisinde ZenFone 3 Deluxe, ZenFone 3 Laser ve çift kameralı Zenfone Zoom modelleri ile tüketicisinin karşısına çıkmıştı.

Asus Yanlışlıkla Yeni Asus Zenfone 4 Serisini Gösterdi

Bugün ise Asus güncellenmiş ZenFone 3 Serisinin Basic, Selfi ve Max Modelleri de dahil olmak üzere kendi web sitesi üzerinde 4 yeni modelini yanlışlıkla sızdırdı.

Yeni Asus ZenFone 4 Serisi şirketin online satış mağazasında ortaya çıktı!

Burada yeni olan model aslında Zenfone 4 Pro Modeli, daha geliştirilmiş modelde çift ön kamera var. Diğer özelliklerinde de PRO ifadesini hak edecek geliştirmelere yer verilmiş.

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Sızdırılan modellerin içerisinde ZenFone 4 Selfi modeli yukarıda sözü edilen özellikleri içermesi muhtemel. Ayrıca işlemci tarafında Snapdragon 430 işlemci, 720p 5.5 in. IPS ekran, ve ön tarafta selfi için kullanılacak 20MP ve 8MP’lik iki kamera. Selfi Pro modelinde ise işlemci güçlendirilmiş, Snapdragon 625, 5.5 inç le aynı büyüklükte fakat AMOLED 1080p bir ekran, ön tarafta ise bu sefer 25MP ve 5MP’lik iki selfi kamerası yer almış.

Yanlışlıkla yansıtılan listedeki fiyatlara göre ZenFone 4 Basic , 399 Euro fiyatı ile yer alırken PRO modeli 100 Euro daha fazla olacak. Zenfone 4 Selfi Pro 499 Euro…

Aynı listede Selfi Pro ile aynı ekran büyüklüğünde ZenFone 4 Basic Modeli daha güçlü işlemci ile yani Snapdragon 630, 4GB ve 64 GB genişleyebilir depolama kapasitesine sahip modeli de yer aldı.

Batarya tarafında ise 3.300 mAh’lik bir batarya daha uzun süre kullanım sağlamak için yer almış.

Zenfone 4 Max ise daha küçük bir batarya ile Snapdragon 450 işlemci, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ve daha küçük bir ekran ile yer alıyor.

Cihazların nerede ne zaman satışa sunulacağı ve resmi olarak tanıtılacağı hakkında henüz bir bilgi yok.