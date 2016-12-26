Yeni Audi A5 Coupe Türkiye’de Satışa Sunuldu

Spor ve zerafeti buluşturan yeni Audi A5 Coupe showroom’larda tutkunlarını bekliyor.

Audi’nin sportmen modeli A5 yenilenen yüzü ile Türkiye’de satışa sunuldu.

İleri teknoloji sürücü asistan sistemleriyle yarı otomatik sürüş de sunan Yeni Audi A5 Coupe’ye 1.4 TFSI benzinli ile 2.0 TDI dizel motor seçenekleri ve efsanevi quattro çekiş sistemi ile sahip olunabiliyor.

Audi’nin ilk neslini 2007 yılında satışa sunduğu günden beri kendi hayran kitlesini yaratan spor otomobili A5 Coupe, ikinci nesliyle başarısını devam ettiriyor. Yeni, keskinleşmiş görünümü ve her yerinde üstün teknoloji kullanılan bir otomobil olan A5 Coupe’nin yeni nesli atletik, spor ve zarif tasarımı ile dikkat çekiyor. Dış görünümünün altında, tamamen yenilenmiş şasisi, güçlü motorlar ve inovatif bilgi-eğlence özellikleri ve sürücü asistan sistemleri gibi göz dolduran özellikler yer alıyor.

Tamamen yenilenen şasi Audi A5 Coupé’nin güçlü yanlarından birini oluşturuyor. Yeni şasi sürücüye optimum konforun yanı sıra yüksek derecede bir çeviklik veriyor. Otomobil böylece ister dar ve kıvrımlı dağ yolları ister uzun otoyollar olsun, hep aynı özgüvenle ilerliyor. Audi “drive select” olarak bilinen dinamik yol tutuş sistemine entegre edilmiş olan süspansiyon sistemi sayesinde sürücü temel özellikleri çeşitli aşamalar halinde değiştirebiliyor.

Bir önceki modele göre 60 kilogram hafiflik

Audi A5 Coupé önceki modelden önemli ölçüde daha verimli. Bunun en önemli sebebi ağırlığının azaltılmış olması ve sofistike aerodinamiği. Mühendisler yüksüz araç ağırlığını 60 kilograma varan ölçülerde azaltmayı başardı. Hava sürtünme katsayısı 0,25 olan A5 Coupé aerodinamik açısından da sınıfının lideri.

Bagajın 465 litrelik hacmi önceki modele göre 10 litre daha fazla. Audi iki kapılı coupé’yi aynı zamanda bagaj kapağının bir ayak hareketiyle açılmasını sağlayan opsiyonel otomatik hareket kontrolü sistemiyle sunuyor.

Opsiyonel sanal kokpit

A5 Coupé, ilk defa olarak opsiyonel Audi sanal kokpitiyle, yani 1.440 x 540 piksel çözünürlüklü 12,3 inçlik TFT ekranıyla sunuluyor. Orta konsol üzerindeki 8,3 inç monitöre sahip MMI navigasyon ile birlikte TFT ekranı, merkezi bilgi birimini oluşturuyor. MMI terminalinin odak noktasında yuvarlak, döner, basmalı düğme bulunuyor. Yüzeyinde bulunan dokunmatik ekran karakterleri girmek ve parmaklarla yapılan hareketlerle örneğin sürücünün bir haritaya zum yapması için kullanılıyor.

MMI’nin bütün kontrol mantığı, akıllı metin arama fonksiyonu dahil, bir akıllı telefona benzer. Yeni ve daha doğal sesli kontrol sistemi örneğin “Peter’i aramak istiyorum” gibi günlük dildeki cümleler kullanılarak yapılan girdileri tanıyabilir.

Otonom sürüşe beş kala

Farklı teknolojilerin akıllı birleşimi, yeni Audi A5 Coupé’nin güvenliğini, konforunu ve verimliliğini artırıyor. Aynı zamanda, Audi, otonom sürüş için de ileriye dönük adımlar atıyor.

Çok geniş bir yelpazede sunulan yenilikçi sürücü yardım sistemleri, bu segmentte standartları belirliyor. Bir önceki modele kıyasla, kullanılan tüm sistemler ya tamamen yeni ya da eskiye göre önemli iyileştirmeler içeriyor. Kaliteli ses sistemi arayanlar için ise, Bang & Olufsen ses sistemi, yenilikçi 3D ses özelliğiyle birlikte opsiyon olarak sunuluyor.

Öngörülü verimlilik asistanı, sürücünün yakıt tasarrufu yapmasına yardımcı oluyor, Audi aktif şerit takip asistanı otomobilin şeridinde kalmasını sağlıyor ve sıkışık trafik sürüş asistanına (Traffic Jam Asisstant) sahip Stop&Go adaptif hız sabitleyici de sıkışık trafikte sürücüye destek sunuyor. Yeni ve önemli güvenlik özellikleri arasında park asistanı, ve araç park halindeyken geriye doğru yapılacak çıkış manevralarında araç arkasında sağa veya sola akan trafiği kontrol eden çapraz trafik yardımı, çıkış uyarısı, çarpışma önleme yardımı ve dönüş asistanının yanı sıra Audi Pre Sense sistemleri de yer alıyor.

Yeni Audi A5 Coupe Türkiye’de benzinli 1.4 TFSI 150 hp S tronic, dizel 2.0 TDI 190 HP S tronic ve quattro 4 tekerden çekiş sistemli 2.0 TDI 190 HP S tronic versiyonları ile, sunuldu.

Yeni Audi A5 Coupe Satış Fiyatı

Audi A5 Coupe 1.4 Turbo FSI 150 hp Dynamic S tronic : 197.751 TL

: 197.751 TL Audi A5 Coupe 1.4 Turbo FSI 150 hp Sport S tronic : 209.528 TL

: 209.528 TL Audi A5 Coupe 1.4 Turbo FSI 150 hp Design S tronic : 204.559 TL

: 204.559 TL Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 hp quattro Dynamic S tronic : 297.285 TL

: 297.285 TL Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 hp quattro Sport S tronic : 312.743 TL

: 312.743 TL Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 hp quattro Design S tronic: 306.222 TL

2017 Audi A5 Coupe Galeri

audi.com.tr