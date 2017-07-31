Yeni Audi A8 2018 3.0 TDI Seçeneğiyle 2018’in ilk çeyreğinde Türkiye’de

Yeni Audi A8 Hakkında bilmek isteyecekleriniz!

Yeni Audi A8 2018 Hakkında Tüm Bilgiler, 3.0 TDI ve 3.0 TFSI V6 Turbo Motorlarla satışa sunulacak.

Audi, markanın Amiral Gemisi olarak tanımladığı A8 modelinin dördüncü nesli olan Yeni A8’in, Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ön gösterimini yaptı. Çığır açan dokunmatik kontrol konsepti ve yeni tasarım diliyle dikkat çeken Yeni A8, 2018 yılından itibaren otonom sürüş fonksiyonlarıyla donatılacak. Yeni Audi A8, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.



Audi AG’nin Barselona’da düzenlediği Audi Summit Etkinliği, geleceğin lüks sınıf otomobillerinin başlangıcına ev sahipliği yaptı: A8 modelinin yenilenmiş hali ilk olarak Barselona’daki bu etkinlikte tanıtıldı.

Markanın amiral gemisi niteliğindeki modelin dördüncü nesli; yeni tasarım dili, yenilikçi dokunmatik ekranlı kontrol konsepti ve sistematik elektrikli sürüş özelliğiyle “Vorsprung durch Technik – Teknoloji ile bir adım önde” ilkesinde gelinen son noktayı gösteriyor. Audi A8, aynı zamanda dünyada ileri otomatik sürüş için geliştirilen ilk tüketici sınıfı otomobil olma özelliğini taşıyor. Audi, 2018 yılından itibaren üreteceği otomobillerde park pilotu, otopark pilotu, sıkışık trafik pilotu gibi otonom sürüş fonksiyonları ekleyecek.

Yeni A8’in tasarımı, sportif görünümü, hafif gövde ve quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile Audi markasının dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan niteliklerini vurguluyor. Yeni A8, Audi lazer aydınlatma kullanan çarpıcı HD Matrix LED farlar ve arkada OLED teknolojisinden yararlanan LED şerit aydınlatmalar ile hem gündüz hem de gece dikkati çekmeyi başarıyor. Bu aydınlatma alt yapısı, sürücü otomobiline yaklaşırken veya otomobilden uzaklaşırken benzersiz ışık animasyonları yaratıyor.

İç mekanda lüks bir salon hissi

Koltuk kılıflarının dikişlerinden elektronik olarak açılıp kapanan havalandırma kapaklarına dek her ayrıntının üstün bir kalite hissi yaydığı otomobilde yer alan donanım ve kullanılan malzemelerin listesi oldukça kabarık.

Yeni A8’in en klas koltuğu, sağ arkada yer alıyor; A8 L versiyonunda yer alan opsiyonel dinlenme koltuğu dört farklı ayar seçeneğine ve bir ayak dayama yerine sahip. Dinlenme koltuğuna oturan yolcu, ön yolcu koltuğunun arkasına entegre edilen ve birçok ayara sahip olan ünite yardımıyla ayaklarını ısıtıp ayaklarına masaj yapabiliyor. Arka koltuktaki yolcular ayrıca ortam aydınlatması, yeni HD Matrix okuma ışıkları ve masaj koltukları gibi birçok fonksiyonu kontrol edebildikleri gibi, ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon konuşmalarını da gerçekleştirebiliyorlar. Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı üzerinde bulunan OLED ekranlı ve bir akıllı telefon ebatlarındaki uzaktan kumanda, bulunduğu yerden çıkarılarak da kullanılabiliyor.

Yolu öğrenebilen navigasyon

Audi, Yeni A8’de yüksek kalite standartlarını dijital çağa yepyeni bir işletim konseptiyle taşıyor. Marka yeni modelinde, bir önceki modelde kullanılan geleneksel döner düğme ve dokunmatik ekranını geçmişte bırakıyor. Gösterge panelinde kullanılan düğme sayısı son derece azaltılmış durumda.

A8 aynı zamanda kullanıcı ile konuşabilme özelliğine sahip. Sürücü, otomobilin birçok fonksiyonunu yeni ve doğal ses kontrol sistemiyle kumanda edebiliyor.

Büyük oranda optimize edilen navigasyon sistemi artık kullanılan yolları öğrenerek kendini geliştiriyor. Bu sayede sürücüye aramalarda akıllı tavsiyeler sunuyor.

Audi A8 2018 Otonom sürüş özelliği

Yeni A8, özellikle otonom sürüş için geliştirilen ilk tüketici sınıfı otomobil olma özelliğini taşıyor. A8’in yapay zeka pilotu, gidiş ve geliş şeritlerinin bariyerle ayrıldığı otoyol ve ana yollarda, 60 km/h’den düşük hızlarda otomobilin kontrolünü ele alıyor. Sistem, orta konsol üzerindeki AI düğmesine basılarak devreye sokuluyor.

Kalkış, hızlanma, dönüş ve frenler, sıkışık trafik pilotu tarafından yönetiliyor. Sistem, sürücünün sürekli otomobili kontrol etmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Hız, belirlenen sınırlara ulaştığında bir uyarıyla sürücün otomobilin kontrolünü yeniden devralmasını sağlıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, sıkışık trafik pilotu bir devrim niteliği taşıyor. Pilotlu sürüş sırasında merkezi sürücü asistan kontrolörü (zFAS);sensörlerden elde edilen verileri bir araya getirerek otomobilin çevresindeki alanı sürekli olarak tarıyor. Audi, otomobillerinde radar sensörleri, ön kamera ve ultrason sensörlerin yanı sıra bir lazer tarayıcı kullanan ilk otomobil üreticisi. Audi’nin geliştirdiği yapay zekalı (AI) sıkışık trafik pilotu; Audi A8 2018 ’in satışa sunulduğu ülkelerin yerel mevzuatlarına ve uygulamalarına göre şekillenecek.

Audi AI uzaktan park pilotu ve Audi AI uzaktan otopark pilotu; A8’in park yeri ve otoparklarda otomatik olarak manevra yapmasını sağlarken, sürücünün tek yapması gereken manevrayı izlemek. Bu sırada otomobilin içinde olmasına dahi gerek yok.

Türkiye’ye 3.0 TDI motor seçeneği gelecek

Audi’nin Neckarsulm Üretim Merkezi’nde üretilen Yeni Audi A8 2018, büyük ölçüde yenilenen 3.0 TDI ve 3.0 TFSI V6 turbo motorlarla Almanya ve 2018 yılının ilk çeyreği itibariyle 3.0 TDI motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunulacak.