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Yeni Beats Studio 3 Kablosuz Kulaklık Setine Apple W1 Teknolojisi Eklendi

5 Eylül 2017 - 15:27 Donanım
Yeni Beats Studio 3 Kablosuz Kulaklık Setine Apple W1 Teknolojisi Eklendi

Yeni Beats Studio 3 Kablosuz kulaklıklara gelişmiş özellikler eklendi.

Yeni Beats Studio 3 Kablosuz Kulaklıklar Daha iyi Gürültü Önlüyor, Ayrıca Apple’ın W1 çipi kulanıldı. 350 Dolar fiyatla satışa sunuldu.

Beats 3 yıllık bir aradan sonra nihayet  üst düzey Studio kulaklıklarını güncelliyor. Yeni Studio 3 Kablosuz kulaklıklar, Apple mağazasında ve diğer perakende satıcıları tarafından satışa sunuldu. Apple’ın W1 çipi eklenen yeni seride daha gelişmiş gürültü önleme özelliği, yeni tasarım ve daha uzun ömürlü bir pil sadece 349.95$.

Yeni Beats Studio 3 Kablosuz Kulaklıklar Daha iyi Gürültü Önlüyor

Görüntü olarak Beats çizgisi devam ediyor. Studio 3 temelde Solo 3 Kablosuz versiyonun daha büyük ve kulaküstü versiyonu gibi.

Yeni Beats Studio 3 Kablosuz Kulaklıklar Daha iyi Gürültü Önlüyor

6 renk seçeneği yer alacak ve herkes tarafından sevilen Gri Altın renklisi de bu seçenekler arasında yer alıyor. Beats ayrıca kulaklık süngerlerinin- yastığının bütün gün kullanıma uygun olarak geliştirildiğini belirtiyor.

Yeni Beats Studio 3 Kablosuz Kulaklıklar Daha iyi Gürültü Önlüyor

Apple ürünleri ile kolayca eşleşmesi için Apple W1 Çip’i kullanıldı.

Geliştirilen özellikler arasında iPad, iPhone ve Mac’ler ile zahmetsizce eşleşmesini sağlamak için Apple W1 teknolojisini kullanıyor. W1 destekli herhangi bir Apple ürününe bağlandığında 22 saat kablosuz olarak kullanılabiliyor. Düşük güç modunda 40 saate kadar çıkıyor.

Beats

 

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