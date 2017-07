Yeni CANON EOS 6D Mark II, 765 Gramla Dünyanın En Hafifi, Özellikleri?

CANON Yeni DSLR Fotoğraf Makinesini DUYURDU!

Dünyanın en hafif full frame DSLR fotoğraf makinesi: EOS 6D Mark II Sadece 765 Gram…

Canon merakla beklenen EOS 6D Mark II modelini tanıttı. EOS 6D Mark II, ileri amatör kullanıcıların profesyonel fotoğrafçılığa geçiş yapmasını sağlıyor. 765 gramla dünyanın en hafif full frame DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 6D Mark II, nem ve toz geçirmeme özelliğiyle her türlü koşulda mükemmel fotoğraflar yakalama imkanı sunuyor

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon Europe ileri düzeydeki amatör kullanıcılar ve profesyonel fotoğrafçıların merakla beklediği EOS 6D Mark II modelini tanıttı. Canon’un en yeni nesil teknolojileriyle donatılan bir full frame DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 6D Mark II, fotoğrafçılıklarını bir üst düzeye taşımak isteyen fotoğrafçılar için tasarlandı.

Kullanıcıların isteğine göre tasarlandı

Canon’un EOS 6D fotoğraf makinesinin takipçisi olan EOS 6D Mark II seyahatten portrelere kadar oldukça geniş bir uzman fotoğrafçı profiline hitap eden son derece becerikli bir full frame DSLR fotoğraf makinesi. Kullanıcılarına fotoğrafçılık vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için daha fazla çekim olanağı, ek kontrol ve esneklik sağlayan kapsamlı geliştirmeler sunuyor. EOS 6D Mark II, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirildiği için eserlerini daha ileri bir düzeye taşırken fotoğrafçıların kendi sınırlarını aşmalarını sağlayacak. Yeni full frame sensörü, DIGIC 7 işlemcisi, 45 noktalı AF sistemi ve Dual Pixel CMOS AF teknolojisiyle EOS 6D Mark II, gerek profesyonel gerek amatör fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılayan en yüksek görüntü kalitesini sunabiliyor.

Görüntüde sınırları zorluyor

EOS 6D Mark II’nin yeni 26,2 Megapiksel CMOS sensörü Canon’un mevcut EOS 6D ve APC-S sensörlü EOS DSLR kullanıcılarına benzersiz görüntü kalitesi ve iyileştirilmiş performans sunuyor. Geniş dinamik aralığı, kullanıcıların çok parlak aydınlatmalı çekim koşullarında sınırlarını zorlamalarına olanak tanıyan olağanüstü pozlama enlemini garantiliyor. ISO 102.400’e kadar genişletilebilen iyileştirilmiş ISO 40.000 kapasitesi esnekliğe izin verdiğinden, belgesel fotoğrafçıları, en karanlık gecelerde yaptıkları kayıtlarda bile detayların korunduğundan emin olarak sahnelerini çekebilirler. En son DIGIC 7 işlemcisini de içeren EOS 6D Mark II teknolojisi doğrudan fotoğraf makinesinde yüksek kaliteli dosyalar oluşturabiliyor. Bahçenizden yıldızlı gökyüzünü çekerken ya da hatta Kuzey Işıklarını çekerken kullanıcılar sonuçları görünce şaşıracak ve portföylerini yeni ve ilginç yollarla genişletebilecekler.

Yeni CANON EOS 6D Mark II – Saniyede 6.5 kare çekiyor

EOS 6D Mark II’ün özelleştirilebilen ve daha hassas takip yapılmasına olanak tanıyan; 45 noktalı AF sistemi sayesinde kullanıcılar yaratıcı vizyonları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliyor. Kullanıcılar EOS 6D Mark II’ye yükseltme yaparak hızlı ve spontane anlar içeren zorlayıcı senaryoları; örneğin gelinle damadın konfetilerle dolu koridordan yürüme anını artık rahatlıkla çekebilirler. DIGIC 7’deki görüntü işleme geliştirmelerinin sunduğu avantajların yanında EOS 6D Mark II; bir konunun kare içindeki hareketini önceden sezip hızlı yanıt üretebilir. 6,5 kare/sn. hız kapasitesi de hesaba katıldığında EOS 6D Mark II, yepyeni çekim olasılıklarına kapı açar. EOS 6D Mark II’nin yeni AF sisteminin en karanlık çekim koşullarında dahi konular üzerine doğru bir şekilde kilitlenebilmesi, bu fotoğraf makinesini ortam ışığı azalan portre çekimleri için ideal bir seçenek haline getirir.

Canon’un ünlü Dual Pixel CMOS AF teknolojisi video çekimlerinde yüksek izleme performansı sunarken odaklanmayı pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirir ve odaklanma süresini kısaltır. Bu özellikler, makro çekimlerde ve Canlı İzleme ekranı destekli ürün çekimlerinde büyük bir avantaj sunar.

Yeni CANON EOS 6D Mark II – Titremeyi azaltan 5 eksenli sistem

Yeni CANON EOS 6D Mark II; elde veya hareket halinde çekim yaparken titreme etkilerini azaltan dahili; 5 eksenli video dengeleme özelliğini içeren ilk full frame EOS fotoğraf makinesidir. Değişken açılı LCD dokunmatik ekran; kullanıcıların ekrana dokunarak odak değiştirmesine ve sıra dışı perspektiflerden ya da kalabalık içinden çekim yaparken farklı açılar kullanmasına olanak tanır.

EOS 6D Mark II; hem 4K zaman aşımlı video moduna sahip olan hem de video yapım yollarını çeşitlendiren; intervalometrenin kullanıldığı ilk Canon fotoğraf makinesi. Yaratıcı olmayı çok daha kolay hale getirmesi ve 4K çözünürlüğe kadar video çekme kapasitesiyle; yıldız kümelerini ve izlerini olağanüstü netlikte kayda geçirmek için idealdir. Dahili intervalometresi zaman aşımlı videoların düzenlenmesine kullanıcılara maksimum düzeyde olasılık sunar.

Çok daha akıllı bağlantı kapasitesi sunan Yeni CANON EOS 6D Mark II; sürekli bağlı kalmanızı sağlayan Wi-Fi ve Bluetooth (Akıllı telefon ile fotoğraf makinesi arasında Bluetooth® aracılığıyla her zaman açık bağlantı kurmak için Canon Camera Connect uygulaması ile başlangıç ayarı yapmak gerekir. Bluetooth® bağlantısının istikrarlı olması; akıllı cihaza ve diğer çevresel faktörlere bağlıdır. Bluetooth® sözcük işareti ve logoları Bluetooth® SIG, Inc. şirketinin mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır ve Canon Inc. bu markaları her koşulda lisanslı kullanmaktadır. Diğer tescilli ve ticari marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bluetooth® sürüm 4 veya üstü ve iOS 8.4, Android 5.0 veya üstü gerekir) donanımına sahiptir. Kullanıcılarına görüntüleri akıllı cihazlara aktarırken daha fazla esneklik sunarak, çalışmanın daha kolay paylaşılmasını ve iş akışlarının hızlanmasını sağlar.

Fotoğraf makinesini akıllı telefondan kumanda ederek fotoğraf ve video çekimi yapılabilmesi; özellikle konularını hareket nedeniyle rahatsız etmek istemeyen, örneğin bir dala konmuş kelebeğin fotoğrafını çekmek isteyen kullanıcılar için avantajlıdır. Dahili GPS konum takibi yaparak, hikayelerinizi yarattığınız destinasyonların otomatik olarak günlüğünü tutar.

Görüntüye odaklanmak için

Yeni CANON EOS 6D Mark II; hikayelerine hayat katmak için her seferinde en yüksek görüntü kalitesini elde etmek isteyen kullanıcıların fotoğraf makinesidir. Hassasiyet ve doğruluk sunan EOS 6D Mark II ile kullanıcılar her türlü ışıklandırma altında güvenle çekim yapabilir; dolayısıyla yaratıcı vizyonlarına odaklanabilirler. EOS 6D Mark II kompakt ve hafif bir full frame DSLR fotoğraf makinesidir. Toz ve neme karşı dirençli olması bu fotoğraf makinesini hareket halinde çekim yapmak için ideal hale getirirken; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan en üstün performansı sunar. EOS 6D Mark II kullanıcılarına fotoğrafçılığa yeni ve ilginç yollarla yaklaşma gücü kazandırır; ayrıca yaratıcı arzularını açığa çıkarmaları için güvenilir yüksek performans sunar.

Yeni CANON EOS 6D Mark II