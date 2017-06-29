Yeni Canon EOS Rebel SL2 DSLR, Hafif ve 24.2 MP CMOS ile Geliyor

Canon’un hafif Rebel SL2 modeli çok geliştirilmiş bir sensöre sahip.

Yeni Canon EOS Rebel SL2 DSLR, Hafif ve 24.2 MP CMOS ile Geliyor.

Eğer DSLR serisinin gerçek optik bulucu modellerinden tercih edenlerin genelde hafif bir kamera bulma olasılığı oldukça azdır. İşte bu konuda oldukça hafif aynı zamanda DSLR olan yeni bir modelle CANON yeni bir alternatif sundu. Bu dikkate değer alternatif yeni Canon EOS Rebel SL2.

Yeni model 4 yaşındaki Rebel SL1’in yerini alıyor ve daha geliştirilmiş bir sensöre sahip olacak. 24.2 Megapiksellik APS-C sensörü sayesinde çok daha modern bir standart getiriyor.

Aynı zamanda, sadece bir pound ağırlığında, başka bir deyişle 407 ila 453 gram arasında olacak şekilde oldukça hafif bir konuma geldi.

Rebel S2 ile Canon’un etkileyici renk gamlarına sahip oluyorsunuz. Teknik Özelliklerine bakınca bu sizi şaşırtmıyor zaten.Yüzde 30 daha fazla çözünürlüğe sahip yeni bir sensör içeriyor. (EOS 77D ve Rebel T7i’deki gibi).Aynı zamanda yeni bir canlı görüntülü çift pikselli otofokus sistemine sahip. Canon 9 noktalı AF sisteminin önceki modeldeki ile aynı olduğunu söylüyor ve bir anlamda bir hayal kırıklığı olabilir.

Son modelde 4 fps’den 5 fps’lik sürekli bir çekim hızına ve canlı çift görüntüleme modunda iyi bir 3,5 fps’e sahip yeni çift pikselli sistem sayesinde çekim hızı sağlıyor. Native ISO, 12.800’e kıyasla 25.600’e, 51.200’ye kadar genişletilebilir.

Basit Menü Kullanıcı Arayüzü

Canon, Rebel SL2’yi ilk kez EOS Rebel T7i’de tanıtılan yeni, basit menü kullanıcı arayüzüne güncellediğini de ekliyor.

Galeri: Canon EOS Rebel SL2 DSLR | 13 Foto

Diğer özellikler arasında 1,04 milyon nokta, 3 inç ekran bulunuyor ve bu ekran 6D Mark II modelinin aksine dokunmaya duyarlı değil. Bağlantı açısından, kamerayı akıllı telefonunuzla senkronize etmeyi kolaylaştıran Bluetooth 4.0, WiFi ve NFC desteği. Pil ise biraz daha büyük ve daha fazla çekim süresi elde ediyorsunuz.

Video Çekim Özellikleri

Video tarafında ise Rebel SL2, Canon’un yeni tam çerçeve 6D Mark II modeliyle aynı şekilde, 60 fps’ye kadar 1080p’yi çekebilir.Çift piksel AF ile Sürekli çekimde daha başarılı.

Rebel SL2 modeli için 4K eksikliği, 6D Mark II de olduğu kadar hayal kırıklığı yaratmıyor, ancak 100 dolara daha fazla, Ultra HD video ile değiştirilebilir bir lens kameraya sahip olan Panasonic’s Lumix G7‘ni satın alabilirsiniz.

Gelelim Yeni Canon EOS Rebel SL2 DSLR Satış Fiyatına

Rebel SL2 Body Fiyatı $550/£580

Rebel SL2 Body ve Canon EF-S 18-55m f/4-5.6 IS lens Fiyatı $700/£680

Temmuz 2017 sonlarına doğru Amerika ve İngiltere Muhtemelen Türkiye pazarına da bu dönemlerde satışa sunulacak.

Ön sipariş vermek isteyenler içinse adres pre-order B&H Electronics.

Engadget