Yeni Casper Excalibur G600, 15.6 inç Yeni Oyun Bilgisayarı

Excalibur G600 ile karşı konulamaz güce hükmedin

Yeni Casper Excalibur G600, Casper 15.6 inç Yeni Oyun Bilgisayarını duyurdu.

Yeni Casper Excalibur G600; yenilikçi tasarımının yanı sıra, Nvidia GeForce 6GB GTX 1060 ve 4GB GTX 1050 ve yedinci nesil Intel Core i7 HQ işlemciden güç alıyor. Excalibur G600 hem oyun meraklılarını, hem de performans gerektiren programları kullananları fazlasıyla tatmin edecek.

Casper, oyun bilgisayarı serisi Excalibur’u yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor. Yeni güncellemeler alan ailenin 15.6 inç ekranlı en yeni modeli ise Excalibur G600 serisi oldu.

Excalibur G600 modeli Nvidia GeForce 6GB GTX 1060, 192 bit GDDR5 ekran kartı seçeneği ile 3 kat daha fazla performans sağlıyor. İkinci seçenek olan Excalibur G650 modeli de NVIDIA GTX 4 GB 1050 128 bit GDDR5 ekran kartı ile geliyor. Excalibur G600 serisi, Full HD 15.6 inç ekranı ile 1920×1080 piksel çözünürlüğü ve 300 nit parlaklığı ile çok net ve canlı görüntülerle üst düzey oyun keyfi sunuyor. Turbo termal fan en zorlu uygulamalarda bile, cihazın ısısını optimum seviyede tutarak performanstan ödün vermiyor. Excalibur G600, en güçlü yedinci nesil Intel Core i7 7700HQ işlemci ile performans sınırlarını zorluyor.

Dizüstü bilgisayarda masaüstü oyun deneyimi

Excalibur G600, Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı ile şu ana kadar sunulan en yüksek performanslı görsellik yakalanıyor. Yeni nesil ekran kartı 3 kat daha fazla performans sağlayarak, oyun severlerin iştahını kabartıyor. Yeni GTX 1060 serisinde, masaüstü bilgisayarlarda kullanılan ekran kartı teknolojisi sayesinde, en üst seviye gerektiren oyunlar için yüzde 47’lik performans artışı sunuluyor. Böylece her bir detayı en üst düzeyde göstererek size dizüstü bilgisayarda, masaüstü oyun deneyimi yaşatıyor.

Yeni nesil ekran kartının bir diğer özelliği ise, VR yani Sanal Gerçeklik oyunlarını desteklemesi. Uygun donanımla bu oyunları da oynatabilen Casper Excalibur G660, oyun severlere yeni deneyimleri sunuyor.

Excalibur G650 modelinde kullanılan 4GB GeForce GTX 1050 ekran kartı ise e-sport oyuncularına yönelik ekran kartı performansı sağlıyor.

Çift Turbo Termal Fan gücü

Yeni Casper Excalibur G600, yüksek performansta düşük ısı vermek üzere özel olarak tasarlandı. Anakart ve ekran kartını ayrı ayrı soğutan “Turbo Termal Fan”a sahip Excalibur G600, performansından hiçbir şekilde ödün vermeden sessiz bir çalışma sağlıyor. Üç adet fan çıkışı sayesinde, sıcak hava dışarı atılıyor ve en zorlu oyunlarda bile en düşük ısı sağlanmış oluyor.

15.6” FHD ekran ve 300 nit parlaklık

Excalibur G600 serisinde, rakip serilerinden farklı olarak özellikle yüksek özellikleri olan bir 15.6” FHD ekran seçilmiş. Standart olarak 200 nit ya da 250 nit kullanılan ekranlara göre, Excalibur G600 serisi 300 nit parlaklıkla, kullanım deneyimini katlıyor, renkleri daha canlı ve parlak göstererek kullanıcıya olağandışı bir görsellik sunuyor.

Üst Düzey İşlemci Performansı

Excalibur ailesinin yeni üyesinde yedinci nesil Intel 7700HQ Core i7 işlemci kullanılıyor. Bu yeni nesil işlemci en zorlu ve performans gerektiren oyunlarda bile üst düzey performans sunuyor.

Intel’in performans odaklı işlemcisi i7 7700 HQ teknolojisi; üretkenliği 3 kata kadar artırıyor, düşük güç tüketimi ve güçlü grafik performansıyla oyuna hemen başlamanızı sağlıyor. Turbo boost teknolojisi, ihtiyaç duyduğunuz anda otomatik olarak bilgisayarın hızını arttırarak 2.8 GHz’den 3.8 GHz’e çıkarabiliyor.

Oyunculara özel tasarım detayları

Oyuncular için özel tasarlanan yeni Casper Excalibur G600, ışıklı klavye ve touchpad’i ile etkileyici bir görünümün yanında, düşük ışıklı ortamlarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Aydınlatmalı turkuaz rengi ile karanlık dostu olan, kullanım hissi en rahat şekilde tasarlanan klavye; parmaklara ergonomi hissi veren dokusu ile uzun süre rahat kullanım keyfi yaşatıyor. 3 mm tuş aralığı ve özel olarak tasarlanmış WASD tuşları sayesinde parmaklar klavyeden uzak durmuyor.

Excalibur G660’ün tasarımına büyüleyici özellik katan, zarif görünümlü, dayanıklı, mat dokulu özel kaplaması; kullanıcının bileklerini rahatsız etmiyor ve uzun saatler gerektiren kullanımlarda bilgisayara hükmetme olanağı sağlıyor. 25.1 mm inceliği ve 2,5 kg ağırlığı sayesinde oyun zevki her platforma taşınıyor. Ayrıca ürünün konseptine uygun olarak lazer teknolojisi ile oluşturulan desenler, bilgisayarın karizmatik görünüşünü bir üst seviyeye çıkararak diğerlerinden ayrışmasını sağlıyor

Dolby Digital Ses Sistemi sayesinde; maksimum ses seviyesinde oyun oynarken, film izlerken, müzik dinlerken net ve güçlü ses kalitesinin keyfi sürülürken, ürünün altında bulunan subwoofer, sesteki tüm ayrıntıları duymak isteyen hassas kullanıcıları fazlasıyla tatmin ediyor.

Wireless Lan Intel 8260, interneti en ücra noktadan bile algılayarak, performans devini hiçbir bağlantıdan uzak bırakmaz. En güncel veri bağlantısı olan Type – C, sunduğu 10Gbps veri aktarımı ve 40Gbps bağlantı kapasitesi sayesinde yüksek verileri saniyeler içinde paylaşır.

Yeni Casper Excalibur G600 Satış Fiyatı

Excalibur G600 serisi, KDV dahil 5000 ile 7000 TL’lik satış aralığında bir çok farklı konfigürasyon alternatifi ile tüketicilerle buluşuyor.

Yeni Casper Excalibur G600 Teknik Özellikleri

İşlemci : Intel® Core™ i7-7700HQ İşlemci (2.8Ghz Intel Turbo Boost 3.8 Ghz’e kadar) İşletim Sistemi : Windows10 Home Ekran Kartı : NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB DDR5 192 bit / NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB 128bit GDDR5 Ekran : 15.6” Full HD Anti-Glare IPS LED Panel (1920*1080) RAM : 16 veya 32 GB (2*16GB) SODIMM 2400Mhz DDR4 Depolama : 128GB M2 SSD/ 256GB M2 SSD / 512GB M2 SSD / 1000 TB Kamera : 1MP HD, 720P, LED Mikrofonlu Boyut ve Ağırlık : 385(H) x 261(W) x 25.1(L) mm – 2.5 kg Pil : Prizmatik 6 Cell Batarya Hoparlör : 2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi Bağlantılar : Bluetooth 4.0, Intel® 802.11 abgn/n/ac, WLAN, Klavye ve Touchpad : Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad Portlar : 3 adet USB 3.1,1 adet Type-C, 1 adet HDMI, 1 adet Mini DP,1 adet SD Kart

Casper