Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Ukranya’ya Sehayat Başlıyor

Çipli Kimlik Kartları ile Seyahat!

Çipli Yeni Kimlik Kartı ile Ukranya Seyahati artık mümkün!

Bu yılın başından itibaren verilmeye başlanan yeni çipli kimlik kartlarının ilk güzelliği vizesiz pasaportsuz seyahat imkanı olarak karşımıza çıkmaya başladı.

Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giderken alıştığımız, sadece kimlik kartı ile gidip gelebildiğimiz rotalara artık yenileri ekleniyor.

Çipli kimlik kartları ile vizesiz Avrupa henüz olmasa da Ukranya mümkün!

Bu konudaki ilk ülke UKRANYA oldu. Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat edilebilecek ilk Ülke UKRANYA!

Çipli Kimlik Kartı ile Ukranya!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna’nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını belirterek; “Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Halklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız” dedi.

Yeni Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? SSS Yanıtları!