Yeni Citroen Jumpy Panelvan En Uzun Gövde Seçeneğiyle 81.500 TL

YENİ CITROEN JUMPY PANELVAN TÜRKİYE’DE

Yeni Citroen Jumpy Panelvan 81.500 TL’den Başlayan Fiyatlarla Satışta.

Yeni Citroën Jumpy Panelvan, modern tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve modüler yapısıyla 81.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satılmaya başlandı.

Citroën’in stil, çok yönlülük ve konforun üst düzeyde birleşimini sunan yeni ticari araç modeli Jumpy Panelvan, Türkiye’de 81.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

En Uzun Gövde Seçeneğiyle Yeni Citroen Jumpy Panelvan

En uzun gövde seçeneği olan L3 boyutuyla satışa sunulan Jumpy Panelvan; 5309 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1940 mm yüksekliğe sahip. 2+1 kişilik oturma kapasitesine sahip yeni Citroën Jumpy Panelvan’ın ardından; 8+1 kişilik oturma kapasitesine sahip binek versiyonlar Jumpy Space ve SpaceTourer da önümüzdeki günlerde Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Segmentindeki en düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine sahip araçlardan biri olan ve bu sayede çok uygun işletim maliyetleri sağlayan Jumpy Panelvan’da Euro6 normlarını karşılayan BlueHDi motor, 6 ileri manuel şanzıman ile beraber sunuluyor. Yeni Citroën Jumpy, Citroën’in Fransa’nın Valenciennes şehrinde bulunan Sevelnord Fabrikası’nda üretiliyor. Yeni jenerasyon aracın EMP2 platformu, modelin selefine göre yaklaşık 300 kg hafiflemesini ve daha verimli olmasını sağladı.

Hafif ticari pazarındaki yüzde 4,5’lik payıyla en popüler ilk 5 marka arasında yer alan Citroën, Haziran 2017’de satışına başlanan yeni Jumpy Panelvan ve önümüzdeki günlerde bayilerdeki yerlerini almaya hazırlanan 8+1 binek versiyonlar Jumpy Space ve Jumpy SpaceTourer ile segmentteki konumunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.

MODUWORK özellikli koltuklarıyla yükleme hacmini 6.6 metreküpe çıkaran Jumpy Panelvan, çok iddialı



Citroën’in panelvan pazarındaki iddialı yeni modeli Jumpy Panelvan; 6.1 metreküplük yükleme hacmini standart olarak sunulan MODUWORK özellikli koltukları sayesinde 6.6 metreküpe çıkarabiliyor. 1.434 kg’lık taşıma kapasitesi sunan yeni Jumpy; MODUWORK koltuklar sayesinde 4.026 metreye kadar artırılabilen kargo alanıyla, büyük ebatlı yükleri kolaylıkla taşıyabiliyor. MODUWORK adındaki modüler yolcu koltuğu; yukarıya doğru katlanabilen ön sağ yolcu koltuğu ve separatör özel bölmesi sayesinde; yükleme alanını düz bir şekilde 1,16 metre daha uzatıyor ve böylelikle 4 metreye kadar yükleme uzunluğu sağlıyor. Yeni Jumpy Panelvan’da ayrıca sol koltuk sırtlığı yatırılarak bu bölüm de bir ofis masasına dönüştürülebiliyor. Yeni Jumpy Panelvan’ın 180 derece açılabilen arka kapıları istenildiğinde 90 derecede sabitlenerek dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlıyor.

1434 kg istiap haddine sahip olan yeni Jumpy Panelvan; 1666 kg boş ağırlığıyla kıvrak ve rahat kullanımlı bir hafif ticari araç arayanları hedefliyor.

5.3 lt/100 km’lik ortalama yakıt tüketimiyle işletim giderlerini düşürüyor

Yeni Citroen Jumpy Panelvan ’da 2.0 BlueHDI turbo dizel motor kullanılıyor. 120 HP güç ve 340 Nm tork değerlerine sahip olan 16 supaplı bu motor ve Start&Stop teknolojisi ile Jumpy Panelvan, 5.3 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 139 gr/km emisyon değeri sunuyor. 170 km/s maksimum hıza ulaşan yeni Jumpy Panelvan, 0-100 km/s hızlanmasını 12.6 saniyede tamamlıyor.

Yeni Jumpy Panelvan’ın standart güvenlik donanımında ABS, EBA (Acil Fren Destek Sistemi), EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı), ESP (Elektronik Stabilite Programı), ASR (Antipatinaj Sistemi), Yokuş kalkış desteği (Hill Holder), lastik basınç uyarı sistemi, sürücü ve ön yolcu havayastığı, aktif gergili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri, hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi ile kabin ve yük bölümünün ayrı kilitlenmesi yer alıyor.

Yeni Jumpy Panelvan’ın konfor ve teknoloji ekipmanları arasında; yükseklik ve derinlik ayarlı elektrohidrolik direksiyon, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, arka park sensörü; yol bilgisayarı, yükseklik ayarlı ve bel destekli sürücü koltuğu, sürücü koltuğu kol dayama, manuel klima; elektrikli ön camlar (tek dokunuşlu), elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, direksiyondan kumandalı radyo/MP3 çalar; Bluetooth telefon kiti, USB bağlantısı, önde 2 adet 12V priz; uzaktan kumandalı merkezi kilit, camlı sabit ara bölme (separatör), kargo bölümünde 8 adet yük bağlama kancaları; yük bölümünde 12V priz ile “MODUWORK” modüler 2’li ön yolcu koltuğu ve yük bölümüne açılan bölme standart.

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