Yeni Dell XPS 13’e Tablet İşlevselliği, Dell XPS 13 ikisi bir arada!

Dell XPS 13’e tablet işlevselliği kazandıran 2-in-1 modeli Ces 2017’e tanıtılacak!

Yeni Dell XPS 13 modeli geliyor.Dell sevilen modeli XPS 13’e tablet işlevselliği kazandırdığı yeni modeli CES 2017’e duyurmaya hazırlanıyor.

Dell’in XPS 13 modeli çıktığı ilk günden beri kullanıcısının haklı takdirini kazandı. Geçen eylül ayındaki revizyon sayesinde; neredeyse kenardan kenara kadar ekran, ince ve hafif gövde ve güçlü yeni donanım özellikleri sunan ince bir çerçeveye kavuşmuştu. En büyük rakiplerinden Hp Spectre x360 a göre ise tablet fonksiyonu özelliği konusunda geçiliyordu.

Infinity Edge Ekranlı Dell XPS 13 2-in-1!

Görülen o ki bu konudaki dezavantajını ortadan kaldırmaya niyetlenen Dell; XPS 13’e tablet işlevselliği kazandıran XPS 13 2-in-1 modelini ürün sayfasında gösterdi. CES 2017 de detaylarının daha da belli olmasını tahmin ediyoruz.

Yeni Dell XPS 13 tablet işlevselliği ve uçtan uca ekran!

Yeni tasarımda Kaby Lake işlemci, daha büyük bir pil, geliştirilmiş ve hızlı RAM üstüne birde dönüştürülebilir tablet özelliğini ekleyince tam bir kompakt dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkacağı kesin.

Model hakkında tam detay bilinmiyor ancak Infinity Edge adlı çerçevesiz ekrana sahip olacak.

XPS 13 2-in-1 on Dell

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