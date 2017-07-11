Yeni Goodyear Wrangler All-Train Adventure’ın Özellikleri ve Ebatları

Goodyear’dan yeni Wrangler All-Terrain Adventure!

Yeni Goodyear Wrangler All-Train Adventure’ın Özellikleri ve Ebatları Nelerdir?

Goodyear, ödüllü Wrangler ailesinin mirasını yaşatan ve Kevlar® teknolojisine sahip en yeni lastiği Wrangler All-Terrain Adventure’ın tanıtımını gerçekleştirdi.

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, Kevlar® teknolojisiyle geliştirilen ve ödüllere doymayan Wrangler ailesinin mirasını yaşatan en yeni lastiği Wrangler All-Terrain Adventure’ı piyasaya sundu. Arazi sürüşlerinde dayanıklı olan lastik, karayolu kullanımına da son derece uygun.

Hem arazi, hem karayolundan vazgeçmeyenlere

SUV araçların Avrupa’da üretim grafiği ve yaygınlığı hızla yükseliyor. Bu segment, 2015 yılına oranla %6.5 artışla 2016[1] yılında 15.14 milyon adetle Avrupa’da en büyük araç segmenti haline geldi. Başka bir ifadeyle; Avrupa’da satılan her 4 araçtan 1’i SUV oldu. Goodyear, yeni ürünü Wrangler All-Terrain Adventure’ı, klasikSUV lastiklerinden daha sağlam ve güçlü arazi özellikleriyle hem arazi hem karayolu sürüşünden vazgeçemeyen SUV sürücülerinin tercihine sundu.

Arazi sürüş deneyimi için daha sağlam ve dayanıklı

Wrangler All-Terrain Adventure’ın ultra güçlü Kevlar® fiber kaplaması sayesinde daha güçlü olan lastik sırtı, güvenli arazi sürüş deneyimi için delinme ve kesikleri önlemeye yardımcı olan girintili yapısıyla üstün dayanıklılık sağlıyor. Bu özellik, lastiğin yanak bölgesindeki delinme ve kesiklere direnç göstermeyi sağlayan Durawall™ teknolojisi ile pekiştirilirken, omuz bölgesinde bulunan blokların genişliklerinin optimize edilmesi sayesinde lastik sırtında çamur birikimini önleyerek, daha iyi arazi çekiş özelliği gösteriyor.

Arazi şartlarında yüksek çekiş gücü sağlayan sırt deseni Wrangler All-Terrain Adventure optimize edilmiş sırt deseni sayesinde , lastik ile yol yüzeyi arasında daha fazla çekiş yaratarak,

daha güvenli direksiyon hâkimiyeti sağlar. Bu özellik aynı zamanda fren mesafesinin kısalmasına yardımcı olur.

Daha iyi kilometre performansı

Goodyear mühendisleri, Wrangler All-Terrain Adventure’da taban alanı üzerinde eşit basınç dağılımı için lastik sırtı dizaynını optimize ederek kilometre ve yol performansınde artış sağladı. DEKRA test sonuçlarına göre Wrangler All-Terrain Adventure, rakiplerine göre ortalama %37 daha iyi kilometre performansına sahiptir[2].

Goodyear PBU EMEA Marka Direktörü Martijn De Jonge,

“4×4 segmentindeki köklü varlığımız ile ödüllü 4×4 ve SUV lastiklerde kanıtlanmış iz genişliği rekorumuza dayanarak, sürücülerin kontrolü elde tutmasına yardımcı olan ve diledikleri zaman arazide, diledikleri zaman ise karayolunda sürüş keyfi sunan bir lastik olarak Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure’ı tasarladık”. diye konuştu.

27 ebatta mevcut olacak Wrangler All-Terrain Adventure, Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Mercedes G-Class, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, ve Volkswagen Amarok’ta kullanılabilecek.

Yeni Goodyear Wrangler All-Train Adventure ‘ın Ebatları

Mevcut ebatlar 235/75 R15 109 T XL 205/ R16 C 110/108 S 225/70 R16 103 T 205/70 R15 100 T XL 225/75 R15 102 T 215/70 R16 104 T XL 225/75 R16 104 T 215/80 R15 C 111/109 T 255/70 R15 C 112/110 T 245/70 R16 C 111/109 T 265/70 R16 112 T 245/75 R15 C 109/107 S 265/75 R15 C 113/111 T 265/65 R17 112 T 255/55 R18 109 H XL LT235/85 R16 120/116 Q * 255/55 R19 111 H XL LT245/75 R16 114/111 Q * 255/65 R17 110 T LT265/75 R16 112/109 Q * 255/70 R16 111 T 235/65 R17 108 T XL 265/60 R18 110 H 235/70 R16 109 T XL 265/70 R17 115 T 205/75 R15 102 T XL 245/65 R17 111 T XL







Goodyear