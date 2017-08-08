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Yeni Google Glass Kurumsal Müşteriler için Satışa Sunuldu

8 Ağustos 2017 - 09:38 Akıllı/Smart Cihazlar
Yeni Google Glass Kurumsal Müşteriler için Satışa Sunuldu

Google’ın Gözlüğü Google Glass’ın Yenisi Satışa Sunuldu!

Teknoloji harikası Yeni Google Glass Satışa Sunuldu. İlk Satışlar Kurumsal Müşterilere…

Google Glass’ı ilk alamayanlardan biriyseniz pişman olmuş olabilirsiniz. Neyse ki artık yeni bir şansınız olabilir. Glass for Work partneri Streye ile Google Glass Enterprise Edition’ı €1,550 (yaklaşık $1,829) satış fiyatı ile satmaya başladı.

Açık bir şekilde Kurumsal Müşterilere yönelik (satın alımınızla birlikte Streye’nin kurumsal Erişim Hizmetlerine erişirsiniz). Bununla birlikte bu tarz bir cihaza ihtiyacınız varsa teknik olarak ulaşılabilir durumda.

Kısaca Google Glass’ın bu kullanımı gece-gündüz kullanım için olmaktan ziyade hands-free dediğimiz daha çok hesaplamaya ve daha hızlı bilgiye ulaşmaya çalışan hizmet sektöründeki kişiler için tasarlanmış mantıksal bir evrim.

Diğerlerinden en büyük farkı bir iş gününden daha uzun çalışmayı destekleyecek 780 mAh’lik bir bataryası mevcut. 2 kat daha fazla depolama alanı (32GB), Intel Atom işlemci, hızlı Wi-Fi, daha geniş bir alanı kapsayan sensörler(çoğunlukla yardımcı GPS) ve yüksek ses kaliteli hoparlöre sahip.

Kısaca mesleki görevler için kullanmayı planlıyorsanız, bunu satın almak isteyebilirsiniz.

Yeni Google Glass Enterprise Özellikleri

WIFI Supports 2.4 / 5 GHz . 802.1x
BLUETOOTH Multiple devices connection, BLE
PHOTOS Photos 5MP, Supports HDPI
VIDEO 720p
STORAGE 32 GB
RAM 2GB
BATTERY 780 mAh
SENSORS Capacitive Head Sensor, Barometer, Magnetometer, Wink Sensor, Blink Sensor, Hinge Effect Sensor

 

Yeni Google Glass Satın Al

 

9to5Google
Streye
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