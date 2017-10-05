Yeni Google Pixel 2 Eski Kulaklık Girişine Son Çiviyi Çaktı

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Yeni Google Pixel 2 Eski Kulaklık Girişine Son Çiviyi Çaktı.

Her zamanki gibi Apple akıllı telefon sektöründe bir eğilim başlattı. Kimilerimiz sevdi kimilerimiz ise olmaz öyle şey dedi. Geçtiğimiz yıl standart 3.5 mm’lik kulaklık girişi yeni iPhone’lar sayesinde akıllı telefonların kasasındaki yerini kaybetti. Mobil endüstri hızlı bir şekilde bu değişikliğe cevap verdi.

Motorola iPhone 7 ilan edilmeden önce Moto Z modelinde bu bağlantı noktasını kaldırdı. Bu yılda HTC buna uygun bir hareketle HTC U Ultra‘da, daha sonra ise bu yıl Essential Phone‘da bu portlara elveda dedik.

Bana göre 3.5mm’lik eski kulaklık jakına son çiviyi artık Pixel 2 ile Google çakmış oldu. Google Pixel 2 ile mobil dünyasından bir önemli özelliğin daha artık tarih olduğunu söyleyebiliriz.

Gerçek şu ki akıllı telefonların geleceğinde artık 3.5 mm kulaklık girişi yok!

Gerçekten üzücü bir şey? Bu eğilimin başlamasından bir yıl sonra bile; kulaklık girişi olmadan, neden daha iyi durumda olduğumuzun hala iyi bir açıklaması yok.

Elbette yeni modeller daha fazla toza ve suya dayanıklı bu kesin. Ancak Pixel 2’nin IP67 sertifikası, birçok Android telefonun yıllarca sunduğu bir şeydi ve bunu başarmak için bu portu kaybetmeye gerek var mıydı? Tipik olarak eski donanımdan uzaklaştığımızda daha iyi bir yol haritası belirlemek zorundayız. Ancak 3.5 mm kulaklık girişi söz konusu olduğunda, teknoloji dünyası bunu unutmuş görünüyor.

Ancak bir çok kullanıcı da kablosuz iletişimin yararları konusunda da kör değil elbette. Hepimizin kalitesini bildiğimiz Beats kulaklıkların kablosuz sürümlerinin kablolu sürümleri kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Kablolar da kaybolmadan toplu taşıma araçlarında kullanabildiğimiz için minnettarız. Bu noktada bu keyif için zaten Bluetooth kulaklıklar olduğunu hatırlayınca 3.5 mm portundan ne istediniz demek geliyor içinden.

Şirketler Pahalı Kablosuz kulaklıklarını satmaya zorlamak için bu yolu seçiyor

Şirketlerin kendi pahalı kablosuz kulaklıklarını satmak için kulaklık girişlerini öldürdüğünü de söylemek yanlış olmaz. Apple’ın 150 dolarlık AirPod’unun iPhone 7 ve iPhone 7 Plus yanında satılan en önemli aksesuar olarak göze çarpması tesadüf değil.

Bugünde benzer şekilde Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL yanında Pixel Buds – Pixel Kulaklığı aksesuar olarak sunması tesadüf olamaz. Sanki teknoloji şirketleri bu yolla, tüketicilerin kablosuz kulaklık için biraz daha ekstra para ayıracağını fark etmiş görünüyor.

Bu ölüme direnen üreticiler hala var ama onlarından bundan vazgeçmeleri yakındır. Samsung ve LG hala 3.5 mm kulaklık girişini koruyor. Bu anlamda gerçekten de LG V30, güçlü HiFi DAC sayesinde ses fanatikleri için en ideal yeni telefon gibi görünüyor.

Tersten bakarsanız da eski bir kulaklık girişi, bazı üreticilerin meraklıları ikna etmek için kullandıkları niş bir özellik haline gelebilir. ancak bu konuda Google kullanıcılara kesinlikle ne şimdi nede gelecekte yardımcı olmayacak gibi. O da Apple’ın izinden gidiyor.

Engadget

Yeni Google Pixel 2 Eski Kulaklık Girişine Son Verdi