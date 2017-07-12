Basınca Duyarlı Neredeyse Çerçevesiz Yeni Google Pixel XL 2017

Google’ın Yeni Amiral Gemisinin ilk Görselleri Ortaya Çıktı

Şu Anda Muhtemelen Yeni Google Pixel XL ‘ye Bakıyorsunuz. Neredeyse Çerçevesiz Yeni Google Pixel XL’e ilk Bakış …

Güvenilirliliği ile bilinen Android Police‘te yer alan habere göre; Google’ın yeni amiral gemisinin ilk görüntülerine ilk bakışımızı atıyor olabilir.

Teknoloji devinin yeni amiral gemisi hakkındaki söylentilerde yer alan neredeyse çerçevesiz ekran kullanımı gerçekleşiyor. Öyle ki 2016 model Google Pixel telefonların en çok şikayet aldığı konu büyük çerçevesi olmuştu. Anlaşılan Google bu konuda adım atmış ve daha önce yayımlanan raporların doğrulunu görmekte güzel.

Android Police ayrıca LG’nin bu cihazı HTC karşı bu sefer üretmeye başladığını iddia ediyor. LG özellikle LG G6 Modelinde bu ayrıntıya yani neredeyse çerçevesiz ekrana bu kadar yoğunlaştığı göze alındığında mantıklı da geliyor.

Yeni Google Pixel XL ‘de 2:1 en boy oranı ve 6 inç lik bir görsel olarak gösteriliyor. Şu anki söylentiler küçük olan Google Pixel’de bir değişiklik ön görmüyor. 5 inçlik ekran ve büyük çerçeveler korunuyor.

Aslında bu teknoloji devi için utanç verici olması gerekiyor. Zira tek elle idare edemeyeceğiniz kadar büyük bir ekranı almak yerine küçük bir kasaya büyük bir ekranın sığdırılmasını tercih edenlerdenim bende. Ayrıca dual kamera ile ilgili henüz bir ayrıntı yok.

XDA‘da yer alan bilgilere göre de yeni Google Pixel XL ‘de tamda arzu ettiğimiz teknik özellikler ve tasarımlar yer alıyor. 4 GB RAM, 64/128 GB depolama alanı ve elbette Qualcomm‘un Snapdragon 835 işlemcisi. Elbette cihazlar iPhone’da olduğu gibi eski kulaklık girişinden feragat edebilir. Stereo Hoparlöre sığdırmak için bu yola gidebilir.

Basınca Duyarlı Neredeyse Çerçevesiz Yeni Google Pixel XL 2017 ‘e ilk Bakış

Yeni Pixel XL’in ayrıca yanlardan sıkıştırmaya hassasiyeti olduğu da bildiriliyor. Basınca duyarlı HTC U11 benzeri özellik öncelikle Google Asistan’la etkileşime girmeyi hedefliyor ancak bu konuda fazla detay paylaşılmamış.

Yine de belirtmekte fayda var ki, telefon resmi olarak duyurulana kadar bir çok değişiklik te olabilir. Ancak bize yeni cihazın neye benzeyeceğini görmemiz açısından oldukça iyi fikir veriyor.

Geçen yılki Pixelleri biraz sıkıcı bulanlar bu yılki modelleri çok daha eğlenceli ve ilginç bulabilirler.