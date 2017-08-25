Yeni HDR Destekli 4K Apple TV, iPhone 8 Etkinliğinde Duyurulabilir

Apple 4K ve HDR içerikli Apple TV’yi de duyuracağı rapor ediliyor

Yeni HDR Destekli 4K Apple TV, iPhone 8 Etkinliğinde Duyurulabilir.

Apple önümüzdeki ay düzenlenmesi beklenen iPhone 8 Etkinliğinde yeni 4K TV Box Seti- HDR destekli 4K Apple TV ‘yi Duyurabilir.

Bloomberg’te yer alan habere göre Apple önümüzdeki ay iPhone 8 ve yeni Apple Watch gibi bir çok “Yeni” ürünü gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. Görünen o ki teknoloji devi bu ürünler arasında Zengin 4K içerik sunacak bir 4K TV BOX – HDR destekli 4K Apple TV’yi de koyacak.

Apple TV platformunda bu yılın başlarında TV Box üzerindeki yayın akışında 4K çözünürlükte yayın yapma ve daha zengin renklerde HDR video içerik yayını yapabilmek için güncellenmişti. Muhtemelen Apple’ın bu yeni TV kutusunun yüksek çözünürlükte daha büyük dosyalar aktarması beklendiğinden, daha hızlı bir işlemciyle gelecektir.

Apple HDR destekli 4K Apple TV için iyi bir 4K TV almaya şimdiden bakın!

Tüm 4K zengin içeriğin Açıkçası, tam potansiyelini ortaya çıkarmak için 4K HDR içeriğini de oynatabilen bir 4K TV ile eşlesi gerektiğini söylemeye bile gerek yoktur sanırım.

Yeni özelliklere ve daha hızlı işlemci gücüne rağmen apple mühendisleri görünüşte bu artan güncellemeden pek memnun değil. Öyleki Apple TV başlangıçta kablolardan kurtulma gibi bir hedefi vardı. Ancak i,rket bu vizyonu ortadan kaldırmak için ortaklıklar kuramadı.

Teknoloji devinin hala yayın ağlarıyla ilgilenmeye devam edip etmeyeceği belli değil, ancak Bloomberg, Netflix gibi akış hizmeti sunan hizmetlerle; daha fazla 4K video sunma konusunda konuştuğunu da açıkladı.

Apple kullanıcılara 4K içerik sunmak için stüdyolar ve akışlı hizmetler ile görüşüyor.

Apple’ın film stüdyolarıyla, iTunes aracılığıyla 4K filmleri satmasıyla ilgili konuştukları da bildirildi.Gelecekte muhtemelen Netflix gibi Apple’ında kendi 4K şovlarını bu platform üzerinden görebiliriz. Bunun için 1 Milyar dolarlık bir bütçe zaten ayrılmış durumda. Ayrıca bu ek eski ve yeni tüm Apple TV kutuları bu yılın ilerleyen günlerinde Amazon Prime Video’ya da erişebilme yeteneğine kavuşacak.

HDR destekli 4K Apple TV’nin henüz bize kaça patlayacağını da bilmiyoruz. Eylül ayında etkinlikte görürüz.