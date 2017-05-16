Üç Yardımcı Asistanlı Yeni HTC U11 Fiyatı ve Özellikleri

HTC U11, HTC Yeni Amiral Gemisini Resmen Tanıttı.

Yeni HTC U11 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu, Üç Yardımcı Asistanlı Yeni HTC U11 Fiyatı ve Özellikleri Nelerdir?

Taiwanlı akıllı telefon üreticisi Yeni U serisi Amiral telefonunu düzenlediği lansman ile tanıtıyor. HTC’nin yeni lansmanı – 16 Mayıs Salı günü – Türkiye saati ile 09.00’da internetten canlı olarak yayınlandı.

HTC’nin Ocak ayında yeni amiral gemisi HTC U Ultra Akıllı Asistanı ikinci ekrana taşıyan özelliği ile tüketicinin beğenisine sunmuştu. aynı tanıtımda HTC U Ultra ile birlikte ve daha mütevazi 2 yeni cihazıda tanıtan Taiwanlı akıllı telefon üreticisi bana göre HTC 10’un gerçek halefini şimdi tanıtıyor.

HTC 11 ismi her ne kadar teknoloji severler tarafından daha ilk günden biraz garip bulunsa da şirket HTC 10’un halefi olduğuna vurgu yapmak için bu ismi kullanmayı tercih etmiş. Sahip olduğu ve açıklanan özelliklerine bakılınca da gerçekten 2017 yılının üst düzey amiral gemisi telefonları ile yarışabilecek düzeyde olduğu görülüyor.

Üç Yardımcı Asistanlı Yeni HTC U11 ‘e Merhaba Diyoruz!

HTC nin yeni amiral gemisi HTC 11; Üstün gücü ve çarpıcı bir estetiği harmanlayor, bir çok basın sensörü içeriyor. Elbette adı konusunda ki eleştirileri de söylemek lazım. Fiyatını ise hemen merak edenler için söyleyeyim . HTC 11 649$ satış fiyatı ile gelecek.

HTC U Ultra’ın aksine, HTC U11 bu yılki premium akıllı telefonlar ile rekabet edebilecek donanıma sahip görünüyor.

Galeri: HTC U11 Yeni Amiral Gemisi | 11 Foto

Yeni HTC 11 Teknik Özelliklerine Kısa Bakış

HTC’nin yeni amiral gemisi 5.5 inç’lik 2K LCD ekran, kavisli bir döşeme ile Gorilla Glass 5 ile kaplanmış. 8 Çekirdekli Snapdragon 835 işlemci, 4GB Ram ve 64 GB yerel depolama alanına sahip. Küresel bir model olarak ayrıca , üst düzey özellikleri daha fazla arayan pazarlar için 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacak modelide sunulacak.

Bu rahat ve şık tasarımın içerisine gizlenmiş 3.000 mAh’lik bir batarya var. Bu haliyle Galaxy S8 gibi olduğu söylenebilir. Daha önce test edilen bir çok Android 7.0 Nougat ile çalışan amiral gemilerinde olduğu (bunda nougat’ın ara yüzününde etkisi olabilir) gibi oldukça hızlı görülüyor.

Yeni HTC 11 ‘in zarif görüntüsü bir metal çerçevenin parlatılmış cam ile harmanlanarak kullanılmasından elde edilmiş. Gövde IP67 su geçirmezlik ve çizilmeye karşı ve toza karşı geçirmezlik içeriyor.

Selfi tarafında 12 Megapiksellik bir kamera kullanırken, arka tarafında hızlı çift-piksel odaklı ve f/1.7 diyaframlı 16 Megapiksel bir kamera yer alıyor.

Yeni HTC 11 Edge Sense

Cihazın ilginç tarafın her tarafında yer alan basınca duyarlı düğmeler . U11’in en belirgin özelliği Edge Sense olarak adlandırılan kenarlarda yer alan bu basınç sensörleri. bu basın sensörleri ekrandaki değişiklikleri algılayarak uygulama işlemleri ve kısayol işlemlerinin tetiklenmesi içinde kullanılabiliyor. Eldivenli bir şekilde selfi çekmekten tutunda Advance Mode’da daha hızlı işlemler için kısayollar tanımlayabilirsiniz.

Aynı Anda 3 Akıllı Asistanlı Yeni HTC 11!

Gelelim Akıllı Asistan Tarafına. HTC AI konusunda oldukça kafa yoruyor. HTC U11 Google’ın Yardımcı Asistan Hizmeti ile birlikte gelirken, Alexa’yı ise lansmandan kısa bir süre sonra yazılım güncellemesi ile alacak. HTC 11 Snapdragon 835 sayesinde farklı uyandırma kelimelerini dinleyebilir ve cevap verebilir. “OK, Google” dışında seçeneklerinizde mevcut olabilir. İyi tarafı Huawei’s Mate 9’daki Alexa deneyimi ile yaptığınız gibi ön planda çalışan bir uygulamaya ihtiyacınız olmayacak. Motorola’nın Alexa çabaları ne zaman ortaya çıkar bilemiyoruz ancak U11’in Alexa’sı görülmeye değer.

Tüm bu iki akıllı asistana ilave olarak HTC’nin kendi Sense Asistan hizmeti de U11’de yer alacak. Bu daha çok senin zamanlamaların ve davranışların konusunda sana yardımcı olacak bir özellik olacak. Bu konularda sana öneriler sunacak.

Gördüğünüz gibi aynı anda 3 asistan hizmetinizde olabilecek. Şaka değil.

Yeni HTC 11 SES

Ses tarafında ise HTC 10’dan onu daha iyi yapacak yani daha iyi ve daha yüksek ses sunmasını sağlayacak daha büyük bir hoparlör bölmesi olduğunu söylemeliyiz.

Kulaklık girişi yok. Ancak Ses Deneyimini eklemeler için TYPE-C kullanılıyor. Kulaklıklarda U Ultra USonic EarBuds kulak içi kulaklıklar kullanılıyor. Ayrıca şarj edilen kulaklıklar kullanılan Yeni HTC U11 ‘in kulaklıkları gürültüyü azaltıyor. Bunu yaparken pil düzeyini yükseltmeden bunu yapıyor.

Yeni HTC 11 ‘in rekabetçi bir cazibesi olduğu gerçek, Özellikle işlemci ve performans üst düzeyden olacağı kesin. Tasarım güzel, fiyat olarak üst düzey amiral gemilerine göre daha makul denebilir.

Yeni HTC U11’i Yakından Tanıyın, Tüm Dikkat Çekici Özellikleri?

Engadget