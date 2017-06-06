Yeni iMac Pro, Tanıdık Bir Tasarıma Daha Koyu Bir Dönüş

Yeni iMac Pro, Tanıdık Bir Tasarıma Daha Koyu Bir Dönüş.

Mac Pro’ya benzemez ancak Silindirik Tasarımdan tanıdık tasarıma dönüşen yeni iMac Pro, yine cep dostu olacak.

Silindirik Mac Pro, muhteşem bir mühendislik şöhretiydi, ancak bu güzel tasarım Apple’ın onu düzenli olarak yeni bileşenlerle güncellemesini zorlaştırıyordu. Bana göre şaşırılmayacak şekilde Apple bu silindirik tasarımı artık hurdaya çıkardı.

Yeni açıklanan iMac Pro ile Apple ciddiye aldığı üst seviye bileşenleri tanıdık bir vücuda sokmuş oldu.

Şirket, şimdiye kadar iMac Pro’nun klasik, tüketici dostu estetiği ile orantılı görünen “en güçlü Mac” adını verdiği ölçülere yani kasaya yöneldi. Sonuçta, Daha Koyu Gri kaplamanın yanı sıra, yeni tasarım iMac Pro 2000 $ ‘dan daha az bir fiyatla daha cazip bir hale geliyor.

Galeri: Yeni iMac Pro 2017 ‘e ilk Bakış | 10 Foto

Ancak Aralık ayına kadar henüz buna sahip olamayacaksınız.

engadget