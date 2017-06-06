Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Yeni iMac Pro, Tanıdık Bir Tasarıma Daha Koyu Bir Dönüş

6 Haziran 2017 - 10:56 Macintosh
Yeni iMac Pro, Tanıdık Bir Tasarıma Daha Koyu Bir Dönüş

Yeni iMac Pro, Tanıdık Bir Tasarıma Daha Koyu Bir Dönüş.

Mac Pro’ya benzemez ancak Silindirik Tasarımdan tanıdık tasarıma dönüşen yeni iMac Pro, yine cep dostu olacak.

Silindirik Mac Pro, muhteşem bir mühendislik şöhretiydi, ancak bu güzel tasarım Apple’ın onu düzenli olarak yeni bileşenlerle güncellemesini zorlaştırıyordu. Bana göre şaşırılmayacak şekilde Apple  bu silindirik tasarımı artık hurdaya çıkardı.

Yeni açıklanan iMac Pro ile Apple ciddiye aldığı üst seviye bileşenleri tanıdık bir vücuda sokmuş oldu. 

Şirket, şimdiye kadar iMac Pro’nun klasik, tüketici dostu estetiği ile orantılı görünen “en güçlü Mac” adını verdiği ölçülere yani kasaya yöneldi. Sonuçta, Daha Koyu Gri kaplamanın yanı sıra, yeni tasarım iMac Pro 2000 $ ‘dan daha az bir fiyatla daha cazip bir hale geliyor.

Galeri: Yeni iMac Pro 2017 ‘e ilk Bakış | 10 Foto

Ancak Aralık ayına kadar henüz buna sahip olamayacaksınız.

 

engadget

Ana Sayfa » Macintosh » Yeni iMac Pro, Tanıdık Bir Tasarıma Daha Koyu Bir Dönüş

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , ,

Benzer Haberler

WWDC 2017: Yeni MacBook Pro 15-inç Neler Değişti?

WWDC 2017: Yeni MacBook Pro 15-inç Neler Değişti?

Apple’ın WWDC 2017 Canlı Yayını Nereden izlenir?

Apple’ın WWDC 2017 Canlı Yayını Nereden izlenir?

Apple Gelecek Ay 3 Yeni Macbook Güncellemesi Duyurabilir

Apple Gelecek Ay 3 Yeni Macbook Güncellemesi Duyurabilir