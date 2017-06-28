Yeni Intel SSD 545s, Yüksek Kapasite, Performans ve Uygun Fiyat

Intel 2.5 inçlik yeni SSD Disk Duyurdu.

Yeni Intel SSD 545s, Yüksek Kapasite, Performans ve Uygun Fiyat Bir arada.

Daha fazla depolama alanı veya ultra performans, bunun yanında aynı zamanda uygun fiyat, bu üçlüyü bir araya getirmek çoğu zaman zor olsa da ikisini bir arada bulmak bile zor. Neyse ki Intel Bu konuda size yeni bir seçenek sunuyor.

Intel, Teorik olarak cüzdanınıza fazla zarar vermeden yüksek kapasite ve hız sunan 2.5 inçlik SSD 545s modelini piyasaya sunacağı açıkladı.

Intel performansını koruyacak şekilde daha az katman kullandığı (dolayısıyla maliyeti düşük) ekstra yoğunluklu yeni tür 64 layer- 3D Flash Storage piyasaya sunuyor.

Intel SSD 545s 512 GB’lık ilk model 180 dolara satışa sunuluyor.

Aktarım hızları 550MB / s ardışık okuma ve 500MB / s ardışık yazma iyi, ancak geçen yılki 540’lardan çok uzakta da değil. Ancak sürdürülebilir performans söz konusu olduğunda geçen yıl ki 540 modelleri limitlere gelindiğinde oldukça zorlandılar. 545s ideal şartlar altında çok daha iyi performans sunabilir.

Bu durumda daha düşük maliyetli yeni SSD Disk ile aynı performansı daha ucuza mal etiş olacaksınız.

Önümüzdeki günlerde daha mütevazi 128GB modelleri ile 2TB daha yüksek kapasiteli varyasyonları da satışa sunulacak.

Elbette burada en büyük sorun her alanda olduğu gibi bu alanda da rekabet hiç durmuyor. Samsung, Toshiba ve Western Digital markalarının da kendi 64-layer 3D sürücülerini piyasaya sürmeye hazırlandığını düşünürsek. Bundan kazançlı çıkan tüketici olacak.

Bu alandaki ağırı rekabet, SSD maliyetlerini düşürebilir. Eski dip dönen modda çalışan sabit disklerin artık kullanılmamasını, yada ölmesine bir adım daha yaklaşılmış olabilir.