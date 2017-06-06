4 Renk Seçeneğiyle Yeni iPad Kalem Kılıfları Sadece 29$

Apple’ın Yeni Aksesuarları iPad Pencil Case – iPad Kalem Kılıfları

4 Renk Seçeneğiyle Yeni iPad Kalem Kılıfları ‘na Merhaba diyebilirsiniz!

Yeni iPad Kalem Kılıfları WWDC 2017‘de duyurulmamasına rağmen bugüne kadar ki en zarif Apple Ürünü olabilir. Şirketin iPad Kalemi için 4 renkte olan deri Kılıf.

Yeni iPad Kalem Kılıfları

Apple’ın yüksek kalitede işçiliğiyle oldukça zarif ve güzel bir şekilde tasarlanmış deri kılıflar size 29$ ‘a mal olacak. 99$’lık Apple Pencil için 29$’lık bir kılıf size fazla gelir mi? bilemiyorum.

iPad Kaleminizi çiziklerden ve çiziklerden koruyacak ancak; bundan daha fazla iPad sahipleri muhtemelen kaybetmekten daha fazla endişe ediyorlar.

Bu yüzden yeni iPad Pro ve Kalemi Koyabileceğiniz boşluğu bulunan Leather Sleeve for 10.5‑inch iPad Pro – Saddle Brown Deri Kılıf Çok daha faydalı olabilir. Fiyatı ise 129$.