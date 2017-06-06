Yeni iPad Pro 10.5-inç, Tanıdık Vücuda Daha Büyük Ekran

Apple WWDC 2017 Etkinliğinde Yeni iPad Pro’yu Duyurdu!

Yeni iPad Pro 10.5-inç !

İlk Bakışta tanıdık vücuda daha büyük ekranın yerleştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz.Yeni tabletin ölçüsü 10.5 inç bir önceki 9.7 inçlik tabletin yerini dolduruyor. Yeni 2017 iPad Pro 10.5-inç Özellikleri Neler? Aradaki farklar nelerdir? Şimdi bunlara bir göz atalım.

Tablet pazarının henüz mükemmel olduğunu söyleyemeyiz ancak Apple; iPad’in mobil bilgisayarların geleceğini temsil ettiğine hala inanıyor. Bu nedenle Pro modelleri üzerinde durmaktan geri kalmayan teknoloji devi; geleneksel bilgisayarların yerine kullanılabilecek umuduyla günlük görevler için ciddi yükleri kaldıracak işlemciler kullanmak üzere tasarımlar oluşturuyor.

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İşte yeni iPad Pro 2017 yada yeni iPad Pro 10.5-inç geçtiğimiz yıl duyurulan 9.7-inç iPad Pro’nun modelinin yerini alıyor.

Galeri: Yeni iPad Pro 10.5-inç – iPad Pro 2017 – WWDC 2017 | 12 Foto

Yeni Model artık satışı kaldırılan 9.7 inçlik modelin yerini alıyor ve onunla aynı ağırlıkta ve aynı boyutta. Ancak iki fark göze çarpıyor. Ekran biraz daha büyütülmüş ve daha ince.

Yani Apple aynı süslü ve çekici gövdeye daha büyük ekran sıkıştırmayı başarmış. Ekranın sağ ve sol tarafındaki çerçeveler daha çarpıcı derece kısaltılmış. Bu sayede 1 pound ağılığındaki tabletin eski modele göre çok daha iyi kavranmasını sağlıyor.

Apple görüntü tarafında da iyileştirme yaptı. Bu büyük ekranın altında çevrenize bağlı olarak renk sıcaklığını değiştiren ve 120 Hz’de yenilen bir ekranla birlikte True Tone teknolojisi de yer alıyor. Elbette çıplak gözle aradaki farkı anlamak biraz zor olabilir. Ancak Apple Pen performansının kusursuz olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni iPad Pro 10.5-inç yeni A10X Fusion İşlemci Kullanıyor!

Pro 10.5 yeni bir A10X Fusion yonga seti kullanıyor; iPhone 7 ve 7 Plus’da bulunan çipin daha güçlü bir versiyonu ancak içerisinde ne kadar RAM olduğu henüz belli değil. Eski iPad Pro’nun kusursuz performanslarını gördükten sonra uygulamalarda gezinmeyle aradaki farkları hissedebileceğinizden pek emin değilim. yüklü uygulamalarda belki hissedilebilir.

Bu ekstra beygir yükünün üzerine iOS 11 işletim sisteminin getireceği performanslardan bahsetmiyorum bile. Grafik Yoğun uygulamalarda ve oyunlar bu farkın kendisini göstermesini bekleyebiliriz.

Peki iPad Pro 9.7 inç ile iPad Pro 10.5 inç arasındaki farklar tablosunu görmek isterseniz burada ulaşabilirsiniz. Tablo!

engadget