Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç: Neler Değişti?
Yeni iPad Pro 10.5-inç ve 9.7-inç iPad Pro WWDC 20172’de Duyurulan Cihazlar Arasında Yer Aldı
Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç Neler Değişti?
10.5-inç iPad Pro, küçük iPad Pro’nin işgal ettiği yere doğru kayıyor, ancak bunu yapmaya değer mi?
iPad Pro’nun yeni 10,5 inçlik ekran boyutu yerini aldığı 9.7 inç modelinden biraz daha büyük olabilir, ancak daha şık ve daha ince. Bununla birlikte tek fark daha büyük ekran ve daha ince bir kasa değil tabi ki.
Cihazın içinde, cihazın ince çerçevesini güvenerek iyileştirilmiş özellikler bulacaksınız. Ekranın ekstra 0.8 inçlik küçük iPad Pro modelleri arasında ne kadar fark yarattığını görmek için tablomuza bir göz atabilirsiniz.
Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç Karşılaştırma Tablosu
|iPad Pro (10.5-inch)
|iPad Pro (9.7-inch)
|Price
|$649, $749, $949
|$599, $749, $899
|Dimensions
|250.6 x 174.1 x 6.1mm (9.8 x 6.8 x 0.24 inches)
|240 x 169.5 x 6.1mm (9.45 x 6.67 x 0.24 inches)
|Weight
|469g (1.03 pounds)
|437g (0.96 pounds)
|OS
|iOS 10
|iOS 9
|Display
|10.5-inch IPS LCD Retina display
|9.7-inch IPS LCD Retina display
|Resolution
|2,224 x 1,668 (264 ppi)
|2,048 x 1,536 (264 ppi)
|Aspect ratio
|4:3
|4:3
|Processor
|Apple A10X
|Apple A9X
|Memory
|Not available
|2GB
|Storage
|64 / 256 / 512GB
|32 / 128 / 256GB
|Ports
|Lightning
|Lightning
|Front camera
|7MP, f2.2, 1080p video
|5MP, f2.2, 720p video
|Rear camera
|12MP, f/1.8, 4K video at 30fps
|12MP, f/2.2, 4K video at 30fps
|Cellular radio
|Optional
GSM/EDGE
CDMA
UMTS/HSPA/
HSPA+/DC-HSDPA
LTE
|Optional
GSM/EDGE
CDMA
UMTS/HSPA/
HSPA+/DC-HSDPA
LTE
|WiFi
|Dual band 802.11a/b/g/n/ac
|Dual band 802.11a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2
|v4.2
|Battery
|30.4 Wh, 10 hours
|27.5 Wh, 10 hours
Yeni iPad Pro 10.5-inç Özellikleri ve Detayları Hakkında Daha Fazla Bilgi
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