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Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç: Neler Değişti?

6 Haziran 2017 - 10:11 Tablet
Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç: Neler Değişti?

Yeni iPad Pro 10.5-inç ve 9.7-inç iPad Pro WWDC 20172’de Duyurulan Cihazlar Arasında Yer Aldı

Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç Neler Değişti?

10.5-inç iPad Pro, küçük iPad Pro’nin işgal ettiği yere doğru kayıyor, ancak bunu yapmaya değer mi?

Yeni iPad Pro ve 9.7-inç iPad Pro: Neler Değişti?

iPad Pro’nun yeni 10,5 inçlik ekran boyutu yerini aldığı 9.7 inç modelinden biraz daha büyük olabilir, ancak daha şık ve daha ince. Bununla birlikte tek fark daha büyük ekran ve daha ince bir kasa değil tabi ki.
Cihazın içinde, cihazın ince çerçevesini güvenerek iyileştirilmiş özellikler bulacaksınız. Ekranın ekstra 0.8 inçlik küçük iPad Pro modelleri arasında ne kadar fark yarattığını görmek için tablomuza bir göz atabilirsiniz.

Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç Karşılaştırma Tablosu

iPad Pro (10.5-inch) iPad Pro (9.7-inch)
Price $649, $749, $949 $599, $749, $899
Dimensions 250.6 x 174.1 x 6.1mm (9.8 x 6.8 x 0.24 inches) 240 x 169.5 x 6.1mm (9.45 x 6.67 x 0.24 inches)
Weight 469g (1.03 pounds) 437g (0.96 pounds)
OS iOS 10 iOS 9
Display 10.5-inch IPS LCD Retina display 9.7-inch IPS LCD Retina display
Resolution 2,224 x 1,668 (264 ppi) 2,048 x 1,536 (264 ppi)
Aspect ratio 4:3 4:3
Processor Apple A10X Apple A9X
Memory Not available 2GB
Storage 64 / 256 / 512GB 32 / 128 / 256GB
Ports Lightning Lightning
Front camera 7MP, f2.2, 1080p video 5MP, f2.2, 720p video
Rear camera 12MP, f/1.8, 4K video at 30fps 12MP, f/2.2, 4K video at 30fps
Cellular radio Optional
GSM/EDGE
CDMA
UMTS/HSPA/
HSPA+/DC-HSDPA
LTE		 Optional
GSM/EDGE
CDMA
UMTS/HSPA/
HSPA+/DC-HSDPA
LTE
WiFi Dual band 802.11a/b/g/n/ac Dual band 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2 v4.2
Battery 30.4 Wh, 10 hours 27.5 Wh, 10 hours

Yeni iPad Pro 10.5-inç Özellikleri ve Detayları Hakkında Daha Fazla Bilgi

 

Engadget

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