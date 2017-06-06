Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç: Neler Değişti?

Yeni iPad Pro 10.5-inç ve 9.7-inç iPad Pro WWDC 20172’de Duyurulan Cihazlar Arasında Yer Aldı

Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç Neler Değişti?

10.5-inç iPad Pro, küçük iPad Pro’nin işgal ettiği yere doğru kayıyor, ancak bunu yapmaya değer mi?

iPad Pro’nun yeni 10,5 inçlik ekran boyutu yerini aldığı 9.7 inç modelinden biraz daha büyük olabilir, ancak daha şık ve daha ince. Bununla birlikte tek fark daha büyük ekran ve daha ince bir kasa değil tabi ki.

Cihazın içinde, cihazın ince çerçevesini güvenerek iyileştirilmiş özellikler bulacaksınız. Ekranın ekstra 0.8 inçlik küçük iPad Pro modelleri arasında ne kadar fark yarattığını görmek için tablomuza bir göz atabilirsiniz.

Yeni iPad Pro 10.5-inç ve iPad Pro 9.7-inç Karşılaştırma Tablosu

iPad Pro (10.5-inch) iPad Pro (9.7-inch) Price $649, $749, $949 $599, $749, $899 Dimensions 250.6 x 174.1 x 6.1mm (9.8 x 6.8 x 0.24 inches) 240 x 169.5 x 6.1mm (9.45 x 6.67 x 0.24 inches) Weight 469g (1.03 pounds) 437g (0.96 pounds) OS iOS 10 iOS 9 Display 10.5-inch IPS LCD Retina display 9.7-inch IPS LCD Retina display Resolution 2,224 x 1,668 (264 ppi) 2,048 x 1,536 (264 ppi) Aspect ratio 4:3 4:3 Processor Apple A10X Apple A9X Memory Not available 2GB Storage 64 / 256 / 512GB 32 / 128 / 256GB Ports Lightning Lightning Front camera 7MP, f2.2, 1080p video 5MP, f2.2, 720p video Rear camera 12MP, f/1.8, 4K video at 30fps 12MP, f/2.2, 4K video at 30fps Cellular radio Optional

GSM/EDGE

CDMA

UMTS/HSPA/

HSPA+/DC-HSDPA

LTE Optional

GSM/EDGE

CDMA

UMTS/HSPA/

HSPA+/DC-HSDPA

LTE WiFi Dual band 802.11a/b/g/n/ac Dual band 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth v4.2 v4.2 Battery 30.4 Wh, 10 hours 27.5 Wh, 10 hours

Yeni iPad Pro 10.5-inç Özellikleri ve Detayları Hakkında Daha Fazla Bilgi

Engadget