Tek Damla Kan ile 13 Çeşit Kanseri Tespiti artık Mümkün!

Kanser Taramasında Yeni Yöntem!

Tek Damla Kanla 13 çeşit kanser tespiti yapacak yeni kanser tespit yöntemi ortaya çıktı.

Yeni bir kanser testi yöntemi, 13 çeşit kanseri test etmek için tek bir damla kan kullanıyor. MikroRNA’daki farklılıkları test eden yeni yöntem; meme, akciğer, mide, kolorektal kanal, yemek borusu – özofagus, karaciğer ve pankreas kanserleri ve diğerlerini doğru bir şekilde tespit edebiliyor.

Mikro RNA’lar, gen ekspresyonunun düzenlenmesinde anahtar rol oynayan yeni keşfedilmemiş bir kodlamayan RNA sınıfını oluştururlar.

Yeni Kanser Tespit Yöntemi için sadece tek damla kan örneği yetiyor.

Araştırmacılar, yaklaşık 40.000 hastadan alınan kan örneklerini kullandığı laboratuvar testlerinde, bu 13 kanser tipine özgü miRNA’yı % 95’den fazla doğrulukta tespit etmeyi başardılar.

Ekip, önümüzdeki ay 3.000 kişiden alınan taze kanla klinik test yapmayı planlıyor.

Kan örneklerini kullanarak kanseri test etmek için piyasadaki mevcut testler olsa da, bu keşfi diğerlerinden farklı kılan aynı testte birden fazla kanser türünü test etmeyi mümkün kılan türünün tek örneği olması.

Yetkim Takahiro Ochiya, Merkez Araştırma Enstitüsündeki Moleküler ve Hücresel Tıp Bölümü başkanı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada;

“Hastaların birden fazla test yapmasına gerek kalmayacak. Gelecekte, kanser aşamalarının ve özelliklerinin belirlenmesi mümkün hale gelecektir”diyor.

New blood test can check for 13 types of cancers on The Japan News