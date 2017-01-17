TCKK Kişiye Özel Şifre Zarfı Nedir? Yeni Kimlik Kartı Şifre Değiştirme?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Kişiye Özel Şifre Zarfı Nedir? Ne İşe Yarar?

Yeni Kimlik Kartı Şifre Değiştirme İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Yeni yıl ile birlikte bir çok vatandaş çipli yeni kimlik kartlarını almak için başvurular yapmaya başladı, hatta önemli sayıda ki kısmı da yeni kimliklerine kavuştu.

Yeni kimlik kartı ile birlikte karşınıza ilk çıkan bilinmeyenlerden birisi de TCKK Kişiye Özel Şifre Zarfı.

Aklımıza gelen ilk soru bu şifre zarfı ne işe yaracak oluyor? Bu zarfı saklamak zorundamıyım?

TCKK Kişiye Özel Şifre Zarfının içerisinde cep telefonlarından aşina olduğumuz Pin ve Puk kodları yer alıyor. Bu ilave olarak güvenliğinizde kullanılacak Size Özel bir Kişisel Mesaj yer alıyor.

PIN ve PUK bilginizin yer aldığı PİN ETİKETİ FORMU’NUZU saklamanız gerekiyor!

Kişiye Özel Şifre Zarfında yer alan ETİKET FORMUNDA halogram altında 6 haneli şifreniz yer alıyor ve buna ulaşmak için Halogramı kazımanız gerekiyor.

Yeni TC Kimlik Kartı Şifresi Ne İşe Yarar? Yeni Kimlik Kartı Şifre Değiştirme İşlemi!

Başvuru sonunda kişilere PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak. PIN kodu ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı PİN ETİKETİ FORMU’nda Neler Yer alıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) ile birlikte kullanacağınız şifreniz aşağıda bulunan etiket kısmında mevcuttur.

İfade edilen bölgede bulunan hologramlı alan; zarfı açtığınızda kazınmış ise bu zarfı derhal başvuruda bulunduğunuz İlçe Nüfus Müdürlüğüne iade ediniz.

Aşağıda bulunan hologram ile güvenlikli hale getirilmiş bölgeyi kazıyınız. Kazıdığınız alanda size özel olarak üretilmiş PIN ve PUK bilginize ulaşacaksınız. Bu Bilgileri kimse ile paylaşmayınız.

ve bilginize ulaşacaksınız. Bu Bilgileri kimse ile paylaşmayınız. Bu PİN ETİKET FORMU ‘nu saklayınız.

‘nu saklayınız. TCKK’nızı kullanım esnasında görevliler tarafından istendiğinde Şifrenizi girerek doğrulama yapabilirsiniz.

Şifreniz; 2 (iki) kez hatalı girdiğinizde sizden kartınızın arkasında dikey olarak yazılı, PİN ERİŞİM NUMARASI ‘nı girmenizi isteyecektir. Bu aşamadan sonra üçüncü kez hatalı girmeniz durumunda şifreniz bloke edilecektir.

‘nı girmenizi isteyecektir. Bu aşamadan sonra üçüncü kez hatalı girmeniz durumunda şifreniz bloke edilecektir. Şifrenizin bloke olması durumunda ya da isterseniz İlçe Nüfus Müdürlüklerindeki KİOSK’ları kullanarak PİN bilginizi değiştirebilirsiniz. Yeni oluşturacağınız şifrenizin doğum tarihi vb. gibi kolay tahmin edilecek rakamlardan oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Şifrenizi unutursanız İlçe Nüfus Müdürlüklerindeki KİOSK’ları kullanarak PUK bilgisini girerek şifre blokesini kaldırabilirsiniz.

KİOSK’tan işlem yapamayan vatandaşlarımız için bu işlemler(PİN değiştirme, PİN unutma vb. işlemler) Kart Yayıncı Erişim Cihazı (KYKEC) kullanılarak İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli tarafından yapılabilecektir.

Yeni kimlik kartı şifre değiştirme İşlemi

KİOSK’la Yeni Kimlik Kartı pin şifre alma ,doğrulama,sıfırlama işlemleri!

Kiosk nedir? yeni kimlik şifre doğrulama alma işlemleri nasıl yapılır? çipli kimlik kartı şifresi unutulursa ne olacak? yeni kimliklerin şifresi nasıl değiştirilir?

Yeni TC kimlik kartları banka kredi kartlarında olduğu gibi şifre kullanılıyor. Yeni kimlik kartlarının dağıtımına yönelik çalışmalar kapsamında ilçe nüfus müdürlüklerine şifre ve doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği KİOSK’lar konuldu.

Vatandaşlar bu KİOSK’ları kullanarak kendilerine verilen Kişiye Özel Şifre Zarfında yer alan PIN şifresi ile tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek.

PIN Şifremi Nasıl Değiştirebilirim?

İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan KİOSK’lar üzerinde PIN şifrenizi değiştirebilirsiniz.PIN şifrenizi değiştirmek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir.



PIN şifrenizi değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz.

Kiosklarda şifrenizi değiştirirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayınız.

TCKK’nın elektronik ve görsel olarak bir çok güvenlik unsurunu barındırıyor.TÜBİTAK tarafından geliştirilen kriptolarla korunan TCKK’nın içerdiği bilgilere art niyetli ulaşılmasının önüne geçilmiş, böylelikle taklit edilmesi ve kopyalanması imkansız hale getirilmiştir.

TCKK, yeni dünyanın gelişmelerine paralel olarak hayatımıza teknolojik gelişmelere uygun ve güvenli kimlik doğrulama alanında sayısız fayda sağlamakla birlikte, aynı zamanda yeni kullanım alanlarına açık bir mimaride tasarlanmış olup temaslı ve temassız çipe sahiptir.

Vatandaşlarımızın kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilmektedir. Uluslararası standartlar, uyumluluk esasları ve güvenlik kriterlerine sahip olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sisteminin kullanıldığı kimlik kartı, bu özelliğiyle milli bir güvenliği de beraberinde getirmektedir.

Kimlik bilgilerimizin hem ulusal hem de uluslararası seviyede güvenliğini sağlamak amacına hizmet eden milli işletim sistemi, uluslararası tüm güvenlik testlerinden başarıyla geçmiştir.