Yeni Korsan Yasası Geliyor, Korsan Film İzleyenlerin İnterneti Kesilebilir, Dikkat!
İnternetten Korsan Film İzleyenlere Kötü Haber
İnternetiniz Kesebilecek Yeni Korsan Yasası Geliyor, Yeni Tasarı Ne İçeriyor?
Yeni 5846 Nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı çok önemli tedbirler içeriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı; özellikle internet Kullanıcılarının internet hızını yavaşlatmaya hatta erişimini yasaklamaya kadar gidebilecek tedbirler içeren yasa taslağı hakkında açıklamalarda bulundu.
yeni 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizi bildirmek için tıklayınız.
Bakan Avcı, “Bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörülüyor” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, telif haklarına yönelik yeni yasa taslağıyla, sanatçıların dijital ortamdaki haklarını korumak için, bir savcının başkanlığında Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi’nin kurulmasını öngördüklerini ve Söz Konusu taslakta ise internette usulsüz kullanımla ilgili maddeler olduğunu. Mesela bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörüldüğünü açıkladı.
Yeni Korsan Yasası Geliyor, Görüşlerinizi Bildirebilirsiniz!
Taslak Hakkındaki Görüşlerinizi Bildirmek için 30 Gününüz Var. Sizde bu taslak hakkında görüşlerinizi Kültür Bakanlığına bildirebiliyorsunuz.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizi bildirmek için tıklayınız.
Taslak Geçmişe dönük bir yaptırım öngörmüyor. Bundan sonra yapılacak ihlaller ile ilgili bir dizi önlem içeriyor.
Korsan Film Yasası 2017
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