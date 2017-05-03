Yeni Korsan Yasası Geliyor, Korsan Film İzleyenlerin İnterneti Kesilebilir, Dikkat!

İnternetten Korsan Film İzleyenlere Kötü Haber

İnternetiniz Kesebilecek Yeni Korsan Yasası Geliyor, Yeni Tasarı Ne İçeriyor?

Yeni 5846 Nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı çok önemli tedbirler içeriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı; özellikle internet Kullanıcılarının internet hızını yavaşlatmaya hatta erişimini yasaklamaya kadar gidebilecek tedbirler içeren yasa taslağı hakkında açıklamalarda bulundu.

yeni 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizi bildirmek için tıklayınız.

Bakan Avcı, “Bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörülüyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, telif haklarına yönelik yeni yasa taslağıyla, sanatçıların dijital ortamdaki haklarını korumak için, bir savcının başkanlığında Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi’nin kurulmasını öngördüklerini ve Söz Konusu taslakta ise internette usulsüz kullanımla ilgili maddeler olduğunu. Mesela bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörüldüğünü açıkladı.

Yeni Korsan Yasası Geliyor, Görüşlerinizi Bildirebilirsiniz!

Taslak Hakkındaki Görüşlerinizi Bildirmek için 30 Gününüz Var. Sizde bu taslak hakkında görüşlerinizi Kültür Bakanlığına bildirebiliyorsunuz.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizi bildirmek için tıklayınız.

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASLAĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sürdürülen çalışmalar sonucunda hazırlanan “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı” ilgili kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve önerilerine açılmıştır.5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizi bildirmek için tıklayınız.

Taslak Geçmişe dönük bir yaptırım öngörmüyor. Bundan sonra yapılacak ihlaller ile ilgili bir dizi önlem içeriyor.

Kültür Bakanlığı Duyuru

Korsan Film Yasası 2017