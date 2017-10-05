Yeni Land Rover Discovery SVX’in Konsept Lastikleri Goodyear

Yeni Land Rover Discovery SVX’ın konsept lastikleri Goodyear’dan

Goodyear konsept tasarımlara, konsept lastiklerle katkıda bulunuyor. Yeni Land Rover Discovery SVX’in Konsept Lastikleri Goodyear tarafından tasarlandı.

Goodyear, 14-24 Eylül tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleşen IAA 2017 Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan yeni Land Rover Discovery SVX için en son teknolojiye sahip konsept lastikler tasarladı.

SUV/4×4 pazarının lüks araç kategorisinde yer alan ve üst sınıf bir off-road keyfi sunmayı hedefleyen yeni Land Rover’ın ilk aracı Discovery SVX için Goodyear tarafından geliştirilen lastiğin sırt ve yanak kısımları, aracın tasarım felsefesini temsil ediyor. Lastiğin yanak kısmında “Discovery” adı yer alırken, Lastiğin jant telleri de yanak kısmının tasarımıyla tek parça olarak birleşiyor. Derin kanallara sahip lastik sırtı, zorlu off-road şartlarında mükemmel yol tutuşu sağlıyor. Ayrıca, Discovery SVX logosundan alınan “X”harfine sırt deseninde yer verilerek, konsept aracın kimliği pekiştiriliyor.

Goodyear, geçtiğimiz dönemde, yeni Land Rover Discovery ve Range Rover Velar araçları için de lastikler tasarlamıştı.

Yeni Land Rover Discovery SVX

Goodyear EMEA OE Tüketici Lastikleri Genel Müdürü Nick Harley;

“IAA 2017’de tüketiciye tanıtılan Land Rover Discovery SVX’in ilk aracının, konsept lastiklerimizle donatılmış olması bizi gururlandırıyor. Bu, Goodyear’ın lider araç üreticilerinin taleplerini karşılama ve bunları yenilikçi tasarımlara dönüştürme yeteneğinin kanıtı olarak öne çıkıyor” diye konuştu.