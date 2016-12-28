Yeni Lenovo ThinkPad Serisi 2017’de Geliyor

Lenovo, meşhur ThinkPad serisini yeni yılda güncelliyor!

Yeni Lenovo ThinkPad Serisi CES 2017’de tanıtılacak. Kaby Lake İşlemci ve Windows Hello özellikli yeni ThinkPad Serisi 2017’de geliyor.

Lenovo bugün, 2017’de ThinkPad dizüstü bilgisayar serisini, yeni işlemciler, daha fazla kimlik doğrulama özellikleri ve geliştirilmiş trackpad’leri de içerecek şekilde güncelleyeceğini açıkladı.

Yeni modellerde de Thinkpad’e özgü o kırmızı noktayı görmeye devam edeceğiz. Ancak şimdi çok daha hassas dokunmatik yüzey desteği ile her zamankinden çok daha kullanışlı olacak.

Microsoft’un Windows Precision Touchpad’i çok daha fazla geliştirilmiş ve yeni ThinkPad’ler Intel’in Core işlemcisinin en yeni üyesi olan Kaby Lake ile çalışacak.

Yeni Lenovo ThinkPad Windows Hello kimlik doğrulama özellikleri içerecek

Üst düzey kimlik doğrulama özellikleri ile Windows Hello, kızıl ötesi kamera ile yüz tanıma sistemi, parmak izi sensöründe biyometrik eşleştirme gibi özellikler içerecek.

Fiyatları ne olacak?

Yeni gelen modeller içinde, Dokunmatik ekran seçeneğine sahip 12 inç ThinkPad X270 mart ayında 909$‘dan başlayan fiyatlar ile satılacak. ThinkPad Yoga 370 yine mart ayında HD 13.3 inç ekranıyla satılacak ve 1.264$ satış fiyatı olacak. 909 dolardan başlayan fiyatlarla dört yeni ThinkPad T Ultrabook modeli karşımıza çıkacak.

Dünyanın en büyük bilgisayar üretici Lenovo ThinkPad işini 2004 yılında IBM’den satın aldı. En büyük Pc üreticisi ancak PC pazarındaki daralma tüm üreticileri tehdit etmeye devam ediyor. Lenovo ilk çeyrek rakamlarında yüzde 3.3 gibi bir azalma olsa da 14.5 milyon adet satmayı başardı.

Yeni Lenovo ThinkPad serisi önümüzdeki CES 2017 Fuarında tanıtılacak.

Verge