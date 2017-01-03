Yeni Lenovo VR Kulaklık Seti Geliyor, Hem Rahat Hem de Makul Fiyata

Lenovo’nun yeni VR Kulaklık seti geliyor, üstelik 400 $’dan çok daha makul fiyata olacak!

Yeni Lenovo VR kulaklık seti windows makineler için çok daha ucuz VR deneyimi sunacak!

Teknoloji devlerinin işleri ne kadar yolunda olursa olsun “VR” sanal gerçeklik dünyasına gözlerinizi kapatamazsınız. Lenovo’nun da özellikle Windows makineler için rakiplerinden nispeten daha ucuz bir VR kulaklık geliştirme çabaları da işte tam bu yüzden.

Peki ne zaman? dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hemen cevaplayalım. Henüz satışının ne zaman olacağına dair bir açıklama yok. Yılın sonu bu kapsamda değil tabi.

Ancak kesin olan şey Yeni Lenovo VR kulaklık setinin 400$’lık rakiplerinden çok daha ucuz olacağı. Şirket düşük maliyetle satışa sunacağını açıkladı.

Daha rahat ve daha makul fiyat dedik. Fiyat konusunu açıkladıysak şimdide rahatlık kısmına bakalım. HTC VR setlerinde 550 gram gibi bir ağırlık yüzünüzün üzerinde duruyor gibi hissedersiniz. Lenovo VR Kulaklık seti ise oda ölçeğinde şaşırtıcı derecede çok daha rahat ve hafif olacak.

Yeni Lenovo VR kulaklık seti 350 gram ağırlığında olacak!

Yeni Lenovo VR kulaklık setinin toplam ağırlığı 350 gram olacak neredeyse yarısına yakın bir ağırlıktan kurtulmuş olursunuz. Oculus Rift’e göre de 100 gram daha hafif.Windows holographic ile çalışan diğer kulaklık setlerinin bu yeni kulaklık setini yenip yenemeyeceğini zamanla göreceğiz.

Bunun yanı sıra 1,440 x 1,440 OLED ekrana bakıyor olacaksınız. Yüze tam oturuyor. En ilginci ön tarafa yerleştirilen iki kamera mevcut olacak. Bu kameralar kullanıcının önlerinde olup biteni canlı çekim ekranlar için gösterebilir veya karma gerçeklik uygulamalarında kullanılabilir.

Lenovo VR kulaklık setinin mağazalarda yer alması biraz zaman alabilir ancak maliyet, konfor ve potansiyel anlamında fark yaratacağı kesin.

Engadget