Yeni LG G6 18:9 Ekranlı Olacak, Benzersiz En Boy Oranı?

LG G6 18:9 yada daha sade ifade ile 2:1 ekran boyutuna sahip olacak!

Yeni LG G6 18:9 Ekran, 2:1 Ekrana sahip olacak ta bu benzersiz oran ne anlama geliyor?

LG’nin yaklaşan yeni modeli G6 için uzun süre uğraştığı modüler çabasından vazgeçtiğini biliyoruz. Ancak işrket çok daha ilginç bir şey duyurdu.

Yeni LG G6 spor 5.7 inç Quad HD+ ve 18:9 aspect ratio yani en boy oranına sahip olacak. Gerçekten matematikteki sadeleştirmeyle 2:1 ekran.

Bu ne anlama geliyor diyorsanız?

Yani tipik 16:9 ekranlardan biraz daha uzun olacağı anlamına geliyor. Bu şekilde biraz kaba görünecek olsa bile LG, V serisi telefonlardaki bazı özellikleri burada uygulamak için bu şekilde bir yol bulmuş olabilir.

LG G6 ekranı 1,440 x 2,880 piksellik tipik bir Quad HD. LG ekran kalınlığının 1mm’den daha ince olacağını söylüyor. Ayrıca üst kısmındaki çerçeve genişliğini yüzde 20 altta sie yüzde 10 oranında azalttı. Bun ilave olarak açık havada yüzde 10 daha net görünebileceğini ve yüzde 30 daha az pil ömrü kullanacağını açıkladı.

Yeni LG G6 şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresinde duyurulması bekleniyor. Söylentilere göre de 10 Mart’ta Kore’de satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Yeni LG G6 Galaxy S8’den 1 ay önce raflarda olabilir

Şirketin yeni amiral gemisi G6’yı Güney Kore’de 10 Mart tarihinde piyasaya süreceği iddia ediliyor. LG’nin böylelikle Güney Kore’de yeni eğitim dönemi başlamadan önce telefonunu değiştirmek isteyen öğrencileri de yakalamayı istediği düşünülüyor. Akıllı telefonun küresel pazarda çıkışının da bu tarihin biraz ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu karşı Samsung’un bu yıl Galaxy Note 7’deki yaşadığı skandalı tekrara yaşamak adına daha temkinli hareket etmesi bekleniyor. bu nedenle Galaxy S8’i nisan ayında tanıtacağı ve piyasaya süreceği söyleniyor. Bu da LG G6’ya Galaxy S8’den bir ay önce raflardaki yerini alma avantajını sağlayabilir. Ancak raflarda önce olmak çok satacağınız anlamına gelmiyor.

Yeni LG G6’nın Çıkış Tarihi? LG G6’nın MWC’de karşımıza çıkacağı uzun bir süredir iddia ediliyordu ancak cihazın çıkış tarihiyle ilgili bir şeyler söylemek güçtü. Ancak Cihaz 10 Mart’ta satışa sunulacak.

Modüler tasarımdan vazgeçecek telefon, yeni bir tasarım ve üst düzey bir donanımla karşımıza çıkacak.

engadget