Yeni LG V30, 31 Ağustos’ta Berlin’de Tanıtılacak

LG G6 Türevlerinden Birini Daha Açıklayacak.

Yeni LG V30, 31 Ağustos’ta Berlin’deki IFA 2017 Teknoloji Fuarında Tanıtılacak

LG, güçlü ve performanslı G6 modeli formülü üzerinden türettiği cihazları teker teker açıklamaya başladı. Bir kaç gün önce LG Q6+, Q6 ve Q6α’yı orta sınıf kullanıcılarına “LG G6 Mini Konsepti” olarak sunan teknoloji devi şirket; şimdi de Berlin’de düzenlenecek IFA 2017 teknoloji fuarını hedef gösteren yeni modelini açıklayacağını ima ediyor.

LG, akıllı telefon listesi için gelecekte ne gibi önemli bir ipucu düşürdü. Şirket, IFA teknoloji fuarının başlamasından hemen öncesinde; 31 Ağustos’ta Berlin’de bir V30 lansmanını ima eden bir “tarih kaydet – save date “ teaser gönderdi. Görüntü tam olarak özelliklerini yansıtmasa da bir kaç ipucu veriyor.

V30’un 2:1 en boy oranına sahip olacağı ilk bakışta anlaşılıyor. G6’nın ekstra yükseltilmiş ekran konspetinin minimal çerçeve ve kasaya yerleştirilmiş hali olarak göreceğimizi sanıyorum.

OnLeaks ve tarafında sızdırılan bu görüntülere inanacak olursak,V30, çift arka kamera düzeninden farklı bir şekilde daha büyük, eğri bir G6’ya benzeyecektir.

Burada dikkat çeken ayrıntı, G6’nın arkasındaki temel konsepti beğenenler için iyi haber olsa da; V serisinin imzası haline gelen ikincil ekranın ve çıkarılabilir pilin ortadan kalkacağını gösteren bu emareler; bir çok kişi için üzüntü verici olabilir.

Yeni LG V30, 31 Ağustos’ta Berlin’de Tanıtılacak, G6 Formülü Üzerine İnşa Ediliyor

V30’un Qualcomm’un en hızlı işlemcisi Snapdragon 835′i taşıyacağını söylemek mümkün; geçen yıl ki G6‘nın Snapdragon 821 kullanımından kaynaklı şikayetleri de bu anlamda ordan kalkabilir.

Tarihsel olarak V serisi telefonlar, mobil meraklılarına hitap eden, yüksek kaliteli ses DAC’leri ve manuel kamera kontrolleri gibi büyük özelliklere sahip olmuştur. V30 bu özellikleri ile çok daha fazla heyecan verici olmayabilir ancak; G6 formülü üzerine inşa edilen V30 o kadar kötü olmayacaktır.