Yeni Logitech MX Master 2S, Artık Birden Fazla PC’yi Kontrol Edebilirsiniz

Çoğu Mouse sadece bir PC’yi Kontrol üzere tasarlanmıştır, Ancak bu farklı !

Yeni Logitech MX Master 2S ve Logitech MX Anywhere 2S bunu tamamen değiştiriyor.

Çoğu bilgisayar faresi “Mouse” aynı anda tek bir PC ile eşleştirileceği varsayımıyla tasarlanmıştır. Ancak bu günümüzde artık gerçekçi değil – birden fazla sisteme sahip olmanız durumunda bu problemi çözmek için iyi bir şansınız ve seçeneğiniz var.

Logitech, en son amiral gemisi fareleriyle bu sorun hakkında bir şeyler yapabileceğini düşünüyor.

Logitech MX Master 2S ile Aynı Anda 3 Bilgisayar Kontrolü

Her biri bir fare ile üç bilgisayarı kontrol etmenizi sağlayan yeni Flow yazılımını destekleyen Logitech MX Master 2S (solda gösteriliyor) ve Logitech MX Anywhere 2S ‘yi piyasaya sunuyor.



Dosyaları Bir Bilgisayardan Ötekine Kopyalamak için Bile İdeal !

Dosyaları bir bilgisayardan diğerine kopyalamak için yalnız bu çevre birimini bile kullanabilirsiniz; Bu, kahve içmek için bilgisayardan ayrılmadan önce bir belgeyi dizüstü bilgisayarınıza atmak için oldukça yararlı olabilir.

Elbette bu yeni MX Serisi Fareler sadece bir yazılım hilesinden oluşmuyor. Her iki MX modeli hassasiyette büyük atlamalar yapıyor (1,600DPI’den 4,000DPI’ye) ve bir şarjla 70 güne kadar çalışma süresini garanti eden daha uzun pil ömrü sunuyor.

Elbette bu iki model arasındaki en büyük farklar kullanıldığı yere göre değişiyor. Logitech Master 2S, büyük bir ergonomik kavrama ve hız uyarlamalı kaydırma özelliği ile masaüstü kullanımına uygun üretilmişken; Anywhere 2S daha çok portatif kullanımlar için tasarlanmış.

Yeni Logitech MX Serisi Satış Fiyatı, Renkleri ve Ne Zaman Satışa Sunuluyor?

Master 2s 100$ ve Anywhere 2S ise 80$ satış fiyatı ile Haziran Ayında satışa sunulacak. Her iki modelinde Siyah, Mavi ve Beyaz olmak üzere 3 rengi olacak.