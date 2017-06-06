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WWDC 2017: Yeni MacBook Pro 15-inç Neler Değişti?

6 Haziran 2017 - 09:48 Macintosh
WWDC 2017: Yeni MacBook Pro 15-inç Neler Değişti?

Yeni MacBook Pro 15-inç WWDC 2017’de Duyuruldu.

Yeni MacBook Pro 15-inç WWDC 2017’de resmen duyuruldu, Neler Değişti?

Apple’ın en güçlü dizüstü bilgisayarı MacBook Pro,  yeni 7. nesil işlemcisi sayesinde biraz daha hızlılaşıyor.

Apple’ın Touch Barlı ilk MacBook Pro’yu piyasaya sunduğundan beri yaklaşık yedi buçuk ay geçti. Şimdi ise yeni ve taze bir MacBook Pro’ya bakıyor olacağız.

Tasarım tarafında bir değişiklik yok. Dolayısıyla kaputun altına bakmamız gerekir. Burada Büyük değişiklik, Intel’in en yeni nesil işlemcisi Kaby Lake’nin eklenmesi. Bununla birlikte, RAM miktarı aynı kalırken, 16GB’dan fazla bir artış bekleyen herkes için bu bir ciddi talihsizliktir.

Yeni MacBook Pro 15-inç Neler Değişti? 

Bu güncellemenin sizin için değerli olup olmadığına veya geçen yılın modeliyle kıyasladığımızda nelerin değiştiğini görmek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

 

Apple MacBook Pro 15-inch (2017) Apple MacBook Pro 15-inch (2016)
Price $2,399 / $2,799 $2,399 / $2,799
Dimensions 13.75 x 9.48 x 0.61 inches (349.3 x 240.7 x 15.5 mm) 13.75 x 9.48 x 0.61 inches (349.3 x 240.7 x 15.5 mm)
Weight 4.02 pounds (1.83 kg) 4.02 pounds (1.83 kg)
OS macOS Sierra macOS Sierra
Display 15.4-inch IPS LED 15.4-inch IPS LED
Resolution 2,880 x 1,800 (220 ppi) 2,880 x 1,800 (220 ppi)
Processor Intel Core i7 (2.8 GHz) / Core i7 (2.9 GHz) Intel Core i7 (2.6 GHz) / Core i7 (2.7 GHz)
Memory 16 GB 16 GB
Graphics Radeon Pro 555, Intel HD Graphics 630 / Radeon Pro 560, Intel HD Graphics 630 Radeon Pro 450, Intel HD Graphics 530 / Radeon Pro 455, Intel HD Graphics 530
Storage 256 / 512 GB SSD 256 / 512 GB SSD
Ports Thunderbolt 3 (x4) Thunderbolt 3 (x4)
Wireless 802.11ac, Bluetooth 4.2 802.11ac, Bluetooth 4.2
Battery 76 WHr, 10 hours 76 WHr, 10 hours

Yeni MacBook Pro 15-inç WWDC 2017’de Duyuruldu, Neler Değişti? Yeni 7. nesil işlemcisi sayesinde biraz daha hızlılaşıyor. DETAYLAR?

Engadget

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